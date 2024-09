Turismo, intimidazione contro la manager di Enit, tagliate le gomme dell’auto. Santanché: “Inaccettabile”

L’amministratore delegato di Enit , l’Ente nazionale per il turismo, Ivana Jelinic, è stato vittima di un atto intimidatorio da parte di ignoti che hanno tagliato le gomme della sua auto parcheggiata all’interno della sede di Via Marghera. L’episodio è avvenuto ieri.

“Dopo la campagna denigratoria ai danni dell’ente e del suo rappresentante legale, si è passata quindi alle minacce. Evidentemente – commenta l’Ente in una nota – il lavoro che Enit porta avanti con dedizione, professionalità e passione ha toccato delle corde che hanno infastidito chi pensa di poter utilizzare l’ente per esercitare il proprio potere. Enit ed il suo amministratore procederanno per le vie legali con una denuncia contro ignoti. Non ci lasceremo intimidire e continueremo ad andare avanti nel nostro operato per portare sempre più in alto la nostra nazione”.

Santanché: “Fatto inaccettabile”

“Esprimo la mia più sincera solidarietà all’Ad di Enit Ivana Jelinic, certa che non si lascerà intimidire da questi beceri atti minatori e che proseguirà il suo lavoro di rilancio dell’ente con l’ impegno e la professionalità che da sempre la contraddistinguono”. Lo afferma il ministro del Turismo, Daniela Santanché.

La solidarietà di Lollobrigida

“Solidarietà e vicinanza all’amministratore delegato di Enit , Ivana Jelinic, per l’intimidazione subita ieri. Ogni atto di violenza va sempre condannato con fermezza. Nessuno dovrebbe sentirsi minacciato per il ruolo che ricopre. Sono certo che Jelinic continuerà il suo lavoro con professionalità e dedizione” scrive il ministro dell’agricoltura, Francesco Lollobrigida.

L’ente per il turismo

L’Enit, Agenzia Nazionale del Turismo, che ha mantenuto il nome breve ENIT dell’Ente Nazionale italiano per il turismo, suo predecessore, è un ente pubblico economico che opera nella promozione dell’offerta turistica dell’Italia.

FdI: “Vicini a Jelinic e fiduciosi in azione magistratura”

Solidarietà alla manager è arrivata da diversi esponenti di Fratelli d’Italia.

“Il vergognoso atto intimidatorio messo a segno ieri ai danni dell’amministratore delegato di Enit , Ivana Jelinic, alla quale sono state tagliate le gomme dell’auto, è il segnale che la campagna di trasparenza che l’Ente porta avanti infastidisce qualcuno Jelinic, il cui prezioso lavoro andrà avanti senza sosta”. È quanto dichiara Michele Schiano Di Visconti, deputato e coordinatore provinciale di Fdi a Napoli.