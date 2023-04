Turismo: la Venere di Botticelli (in versione influencer) testimonial dell’Italia nel mondo

Sarà la Venere di Sandro Botticelli l’eccezionale testimonial della nuova campagna internazionale di promozione turistica del ministero del Turismo ed Enit, realizzata con il contributo del Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria della Presidenza del Consiglio per rappresentare l’Italia nel mondo.





A presentarla oggi è stato il ministro del Turismo Daniela Santanchè in una conferenza stampa con il ministro degli Esteri e vicepremier Antonio Tajani, il ministro dello Sport e Giovani Andrea Abodi e l’ad di Enit Ivana Jelinic. Riconoscibile da tutti attraverso lo sguardo e il segno inconfondibile dei suoi capelli, questa nuova Venere, in veste di virtual influencer, viaggerà lungo tutto lo Stivale presentando al mondo la ”meraviglia” dell’italianità, raccontandone i paesaggi, le mete iconiche delle città d’arte così come i piccoli borghi, le tipicità enogastronomiche e le tante declinazioni dell’offerta turistica ricca e variopinta che rendono così unico il patrimonio dell’Italia.

Open to meraviglia: i viaggi attraverso lo Stivale della Venere di Botticelli

”Open to meraviglia” è proprio il claim pensato per questa campagna multi soggetto – nata da un’idea del Gruppo Armando Testa -, che si compone di un video promozionale e di una campagna affissione ambientata geograficamente tra scorci fortemente rappresentativi delle bellezze del sud, del centro e del nord Italia, ma che via via si comporrà di nuove tappe, proposte e itinerari, sulla base delle visite che la Venere compirà nei Comuni e nelle Regioni che decideranno di aderire alla campagna digita-le, che vivrà nel profilo Instagram venereitalia23, nel sito Italia.it e nelle altre piatta-forme social.

Italia seconda meta europea del turismo pasquale

Tra i simboli del Rinascimento, la Venere di Botticelli ritorna oggi come allegoria di rinascita e rinnovamento, in questo caso del settore del turismo italiano, che dopo esser stato afflitto e aver sofferto duramente degli effetti delle chiusure in pandemia, ora ritrova nuovo impulso e vitalita’. E guarda lontano. Il boom del turismo pasquale che ha visto l’Italia come seconda tra le mete europee maggiormente visitate ed ha registrato il ritorno record dei turisti statunitensi (crescita che ha registrato un +50% delle presenze) fa infatti presagire che il 2023 sara’ un anno di grande intensita’, con flussi persino maggiori rispetto al 2019 gia’ molto positivo. Il rebranding riflette nel logo lo stesso claim “Open to meraviglia” e si spalanca in una finestra tricolore, che è promessa di sorprese per il visitatore ed inconfondibile accoglienza made in Italy.