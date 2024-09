Trump vs. Harris: segui in diretta il primo duello tv (video). Lo staff del tycoon: non abboccare alle provocazioni di Kamala

La vicepresidente Kamala Harris e l’ex presidente Donald Trump si affrontano nel loro primo dibattito, stasera a Philadelphia. Il duello tv, sebbene atteso, è stato in forse fino alla fine dato che entrambi i candidati avevano segnalato la loro insoddisfazione su alcuni punti, prima di raggiungere un accordo la scorsa settimana.

Le regole a cui Kamala Harris e Donald Trump devono sottostare sono rigidissime. I microfoni disattivati quando è l’altro a parlare. A differenza del dibattito Biden-Trump del 28 giugno, un gruppo di giornalisti sarà presente per ascoltare eventuali dichiarazioni off the record. Ogni candidato farà una dichiarazione di chiusura di 2 minuti.

Il dibattito, trasmesso in diretta persino sulla piattaforma Disney, è iniziato con i moderatori che presentano i candidati. Parte poi la prima domanda, con due minuti a testa per rispondere. A seguire confutazioni di un minuto e risposte alle confutazioni. Kamala Harris e Donald Trump non possono farsi domande a vicenda. ABC News ha affermato che nessun argomento o domanda è stato condiviso in anticipo con campagne o candidati.

Trump contro Harris: la diretta dagli studi della ABC

La campagna di Trump ha consigliato all’ex presidente di “non rispondere alle provocazioni” che la sua avversaria, Kamala Harris, farà nel corso del dibattito tv. Donald Trump, che è notoriamente molto reattivo, è stato messo sull’avviso negli ultimi giorni dal suo staff. Lo riportano alcuni media americani, tra cui Cnn.

Alla domanda se il tycoon userà lo stesso tono utilizzato nel dibattito contro Joe Biden, l’ex Democratica Tulsi Gabbard, ora nello staff di Trump, ha risposto che l’ex presidente “non avrà bisogno di usare un tono paternalistico”. “Il presidente – ha aggiunto – parlerà a Kamala Harris come parlerebbe a Joe Biden, mettera’ a confronto solo quello che lui ha fatto e quello che ha fatto lei”.

Melania scende in campo e chiede conto dell’attentato al marito

Kamala Harris potrà contare sulla presenza a ‘bordo ring’ del marito, il second gentleman Doug Emhoff, durante il dibattito di stanotte con Donald Trump. Per l’ex presidente, riferisce la Cnn, al National Constitution Center di Filadelfia ci sono i figli Donald Jr e Eric. Non c’è invece la consorte Melania, che però con un tempismo perfetto è ricomparsa chiedendo risposte sul tentato assassinio del marito. In un video di 30 secondi pubblicato sui suoi account social, l’ex first lady afferma che “il tentativo di porre fine alla sua vita è stata un’esperienza orribile e angosciante e ora il silenzio che la circonda sembra pesante”.

Melania mette in dubbio il ruolo delle forze dell’ordine, e sottolinea: “Non posso fare a meno di chiedermi ‘perché le forze dell’ordine non hanno arrestato l’assassino prima del discorso?’ C’è sicuramente dell’altro in questa storia e dobbiamo scoprire la verità”. Le dichiarazioni dell’ex first lady arrivano mentre una serie di agenzie continuano a indagare su come il ventenne Thomas Matthew Crooks sia riuscito ad eludere la sicurezza e ad aprire il fuoco sul 45esimo presidente da un tetto durante l’affollato comizio in Pennsylvania.