La notte di Trump-Harris in tv ma l’effetto Kamala è finito: il repubblicano in testa nei sondaggi

E’ la notte del duello Trump-Harris in tv, il primo e forse anche il più importante, considerando che arriva nel momento clou della campagna elettorale presidenziale americana. Alle 21, le 3 in Italia, i due contendenti per la Casa Bianca si sfideranno su Abc, con le stesse regole di quel confronto Trump-Biden che, di fatto, pose fine all’avventura elettorale del presidente uscente. Per Trump l’occasione di mettere all’angolo l’avversaria, il cui effetto rimonta sembra essere svanito.

La notte di Trump-Harris e le paure di Kamala

Il duello televisivo avverrà secondo le regole già chiarite: nessuno potrà interrompere il rivale e il microfono di chi ha già parlato rimarrà chiuso durante l’intervento dell’avversario. Oggi il Washington Post commentava che Kamala Harris è ancora pienamente in corsa per la vittoria ma non può più sbagliare. L’effetto rimonta, durato qualche settimana, si è esaurito e Trump è tornato in testa, seppure di poco, nei sondaggi, anche se la partita si giocherà come al solito negli Stati chiave. Il ritiro dalla competizione di Robert Kennedy jr, accreditato di un 8-10% e schieratosi con il magnate repubblicano, sembra avere favorito Trump.

Insulti o proposte?

E’ presumibile ipotizzare che, com’è nella tradizione americana, gli insulti prevarranno sulle proposte ma anche qui Donald Trump sembra avere un vantaggio. Di lui si conosce tutto, presunti scandali compresi, e tirarlo per la giacca ancora con la storia di Capitol Hill o delle (sempre presunte) molestie sessuali difficilmente porterebbe consensi alla candidata democratica.

Piuttosto, Harris rischia di scivolare su questioni delicate, come l’immigrazione clandestina e il suo contrasto, che potrebbero rappresentare una spaccatura all’interno del suo elettorato.

In diretta su Rainews

RaiNews24 seguirà in diretta il duello televisivo tra Kamala Harris e Donald Trump, nella notte tra martedì e mercoledì, a partire dalle 2.30 alle 5.30, con ospiti e servizi. In studio Veronica Fernandes commenterà l’evento decisivo per la conquista della Casa Bianca con Mario Del Però, docente di storia degli Stati Uniti e della Politica Estera Statunitense all’Istituto Sciences-Po di Parigi e Luciana Grosso, giornalista del Foglio, esperta di comunicazione e degli Stati Uniti d’America.