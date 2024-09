Tragedia a Napoli: il cantante neomelodico Carmine Diamante muore folgorato in casa

Tragedia a Napoli. Carmine Diamante, uno dei cantanti neomelodici più amati, è morto folgorato. Secondo quanto si apprende, il cantante è rimasto folgorato a casa della madre a Castel Volturno, in provincia di Caserta. Sono stati effettuati diversi tentativi di rianimazione da parte dei soccorsi del 118, ma per lui, purtroppo, non c’è stato nulla da fare.

La tragedia di Napoli

Secondo le prime ricostruzioni, sembra che Diamante sia stato colpito da una scarica elettrica mentre stava compiendo una normale attività domestica, il che può fare presupporre che l’abitazione fosse sprovvista del prezioso meccanismo, “salvavita”, ormai obbligatorio, che interrompe immediatamente l’erogazione di energia elettrica in caso di dispersione.

Chi era Carmine Diamante

Nato a Napoli (esattamente a Ponticelli) il 7 agosto il 1988, dotato di talento fin da giovane età, aveva debuttato nel mondo della musica, e in particolare della musica neomelodica, con il brano Io voglio te, prodotto da Nancy Coppola, un’icona di questo genere.

I neomelodici spesso suscitano polemiche per atteggiamenti più che discutibili ma Diamante era apprezzato per la sua linearità.

Nel corso degli ultimi anni, grazie anche all’utilizzo dei social network, era riuscito ad ampliare il suo pubblico, fino a diventare un vero idolo dei social, uno dei cantanti neomelodici più apprezzati della sua generazione. Anche per questo la sua scomparsa improvvisa ha lasciato un vuoto enorme nel cuore di tante persone.

La stessa Nancy Coppola in un post ha scritto: “Sto malissimo per questa tragedia… eri un bravissimo ragazzo. Proteggi tua moglie e dalle tanta forza. Canta anche in paradiso e delizia i nostri angeli”.

Carmine Diamante lascia la moglie e due figli piccoli.

Il successo tra il pubblico

Carmine Diamante era solito esibirsi in feste di piazza, grandi cerimonie e anche in eventi privati per i fan più accaniti. Su Instagram aveva un account da decine di migliaia di follower. Anche su TikTok con il suo profilo era una vera e propria star.