Tragedia a Bergamo, bimba di 6 anni cade dall’altalena: colpita alla testa dal seggiolino, muore poco dopo

Una tragedia che ha dell’incredibile per la fatalità del caso e il funesto precipitare degli eventi. Il dramma colpisce la famiglia in un momento di spensieratezza vissuto insieme in un parco giochi di Villongo, in provincia di Bergamo, dove una bimba di 6 anni ha perso la vita per un incidente avvenuto ieri mentre la piccola Ritaj, figlia di una coppia di origine marocchina della zona, era nell’area verde di Piazza Vittorio Veneto e si stava dondolando sull’altalena per disabili quando ha perso l’equilibrio ed è caduta. Una volta a terra, purtroppo, l’altalena l’ha colpita alla nuca, e la piccola è morta poco dopo. Ora sull’incidente indagano i carabinieri che hanno sequestrato la giostra, mentre la salma della bimba è a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Tragedia a Bergamo: bimba cade dall’altalena e colpita dalla giostra muore poco dopo in ospedale

Una dinamica senza misteri, quella dell’incidente, che purtroppo si è rivelata fatale per la piccola Ritaj. La giostra, proseguendo nella sua oscillazione, le avrebbe inferto un contraccolpo di ritorno, ferendola violentemente alla testa e facendole perdere i sensi. E quando gli operatori del 118 hanno sono intervenuti e hanno tentato disperatamente di rianimare la piccola per diversi minuti, purtroppo per la bimba non si è potuto cambiare il corso degli eventi. Il resto è la cronaca di una tragedia che non dà scampo al dolore: la corsa in ospedale, dove la piccola è arrivata trasportata dall’elisoccorso. Il ricovero in condizioni disperate. E i medici che non possono fare altro che constatarne il decesso. Oggi, il resoconto puntuale di quanto accaduto riferito con dovizia di particolari dall‘Eco di Bergamo.

Un contraccolpo dovuto all’oscillazione le è stato fatale

E con diversi siti, e tra questi il Tgcom24, che sottolineano il dato secondo cui le altalene per disabili, solitamente realizzate interamente in metallo, sono molto pesanti. Motivo per cui se colpiscono accidentalmente un bambino possono essere letali. Sul drammatico episodio comunque sono al lavoro i carabinieri, mentre la salma della bambina è a disposizione dell’autorità giudiziaria.