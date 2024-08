Tragico schianto a Giugliano, smart si ribalta: muore bimba di 8 anni, ferita la sorella 16enne. Chi guidava era senza patente e assicurazione

Ancora sangue sulle strade, ancora un tragico incidente a Giugliano (nel Napoletano) che strappa la vita a una bambina di appena 8 anni. Uno schianto mortale, quello che ha coinvolto una Smart, a seguito del quale la sorella 16enne della piccola vittima è rimasta ferita e la madre delle due ragazzine si trova in osservazione. Mentre l’uomo alla guida ha riportato qualche escoriazione. Viaggiavano in 4 su quell’auto: una Smart Fortwo con a bordo il doppio dei passeggeri – che sono di Secondigliano – quando all’improvviso l’auto si è ribaltata per cause ancora da accertare sulla Via Domitiana. Il tratto di strada è stato momentaneamente interdetto al transito. Sul posto i Carabinieri per i rilievi del caso.

Uno schianto terribile, un esito tragico: una delle ragazzine a bordo, di otto anni appena, è morta a causa dell’impatto. L’altra di 16 anni è stata ricoverata in ospedale a Pozzuoli per probabili fratture. La madre si trova in osservazione nello stesso ospedale. E intanto dai primi accertamenti emerge che l’uomo che era guida, che ha riportato qualche escoriazione, era senza patente e il veicolo sprovvisto di assicurazione.

Secondo le prime informazioni sembra che la piccola si trovasse in braccio alla madre sul lato passeggero. Mentre l’altra ragazzina, di 16 anni, rimasta ferita, era nel cofano della Smart. I primi soccorsi sarebbero stati prestati da alcuni passanti. Poi sono intervenuti i soccorritori del personale del 118. Ma per la piccola non c’è stato niente da fare purtroppo. Ora la salma sarà sottoposta ad autopsia. Sull’incidente mortale che ha funestato quest’ultima domenica di agosto, intanto, sono in corso le indagini dei Carabinieri della compagnia di Giugliano in Campania. Accertamenti che, tra rilievi e riscontri, dovranno chiarire la dinamica di una tragedia che lascia sull’asfalto una giovanissima vita.