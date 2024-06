Milano, schianto in tangenziale tra un camion e un’auto: due morti e due feriti, tutti tra i 18 e i 29 anni

È di due morti e due feriti gravi, tutti giovani, il tragico bilancio di un incidente stradale avvenuto nella mattinata di venerdì sulla tangenziale Nord (A52) direzione Torino nei pressi di Pero. Un camion e una Volkswagen Maggiolino con a bordo quattro ragazzi tra i 18 e i 29 anni, che stavano andando al lavoro, si sono scontrati tra le gallerie Cerchiarello. Secondo quanto riferito dal 118 i deceduti e i feriti sono tutti ragazzi, maschi. Ad avere la peggio sono stati il conducente e un ragazzo che stava dietro di lui, morti sul colpo o subito dopo. I due feriti, invece, sono il passeggero a fianco del conducente, un ventenne ricoverato all’ospedale di Niguarda a Milano con trauma cranico, addominale e agli arti, in condizioni più gravi; e un 18enne trasportato al San Carlo di Milano per un trauma al volto.

Tragedia in tangenziale: morti e feriti, tutti molto giovani

Secondo le prime ricostruzioni – riporta il Corriere on line- sarebbe stata l’auto sulla quale si trovavano i quattro giovani a impattare contro il camion: queste le prime ipotesi sulla dinamica emerse dagli accertamenti della Polizia stradale.

Ipotesi sulla dinamica dello schianto

“I due mezzi stavano viaggiando nella medesima direzione, quando, pochi minuti dopo le 8, sono entrati nella galleria del Cerchiarello, lungo la Statale 36 del Sempione che subito dopo diventa raccordo dell’A52, in direzione nord ovest. Il conducente della Volkswagen avrebbe perso il controllo finendo per tamponare il camion. Entrambi i veicoli hanno poi terminato la corsa all’esterno del tunnel, dove la macchina si è fermata ribaltandosi sul fianco. Nello schianto sono morti Brad Rossi, di 27 anni, e Richard Busnelli, di 29. I quattro giovani si stavano recando al lavoro e apparterrebbero alla comunità nomade di Pero (Milano). Sul posto le squadre dei vigili del fuoco di Sesto San Giovanni, Polstrada e due ambulanze del 118. Inferno in galleria, traffico in tilt.