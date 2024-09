Tradisce il marito con il prete che aveva celebrato le loro nozze. L’uomo: “Sarò per sempre traumatizzato”

Qualche mese fa si era sposata. Qualche mese dopo tradisce il marito con quello stesso prete che aveva celebrato le loro nozze. L’incredibile vicenda è avvenuta in Francia, a Brignoles, e la questione probabilmente non sarebbe nemmeno venuta fuori se la chiesa locale non avesse trasferito il parroco proprio dopo avere saputo dell’adulterio.

Tradisce il marito con il prete: i fatti

La storia è diventata di pubblico dominio domenica scorsa quando i parrocchiani hanno appreso che don Gerson Peres, protagonista della vicenda, ha dovuto lasciare la guida della chiesa di Saint-Sauveur a causa della relazione sessuale. La coppia si era sposata in chiesa dopo 17 anni di convivenza e il marito della donna non si dà pace.

Il marito scioccato

Ai giornali francesi l’uomo ha raccontato che rimarrà “traumatizzato a vita” per quello che è successo. “Sono una persona molto religiosa. Ho persino un tatuaggio della Vergine Maria sull’avambraccio sinistro. Vivevo con mia moglie da 17 anni. Abbiamo cresciuto insieme due figli, tra cui una avuta insieme. Mi sono risposato in chiesa tre mesi fa. Non avrei mai potuto immaginare che sarebbe successo quello che è successo”, ha detto ai media transalpini il marito tradito.

La nota della Curia sull’adulterio

“Padre Gerson ha lasciato la parrocchia di Brignoles venerdì 23 agosto. Mi ha presentato le sue dimissioni che ho accettato. Viveva in flagrante contraddizione con i suoi impegni, in particolare con quello del celibato”, si legge nella missiva ai parrocchiani di monsignor Touvet, vescovo coadiutore di Fréjus-Tolone, letta dal vicario generale che ha officiato la messa domenicale, padre Lionel, in una chiesa quasi piena aggiungendo: “Padre Gerson aveva una relazione inappropriata con una donna adulta, che era sposata. L’ho scoperto qualche giorno fa. È stato un vero shock. Ho una certa sensazione di tradimento”. Don Gerson Peres è stato allontanato dalla comunità locale, ma del suo ruolo nella chiesa potrà decidere solo il Vaticano.