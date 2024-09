Toninelli, la pagliacciata: attacca il governo ma sbaglia clamorosamente sede del ministero (video)

“Urso si fa bello, ma il Ministero delle Imprese e Made in Italy «è chiuso il 28 di agosto»”. Così parlò Danilo Toninelli in un video nel quale intendeva cannoneggiare contro il governo, ma finisce per commettere una tragicomica gafffe finendo sbertucciato dal web senza pietà. Ha sbagliato indirizzo, ha sbaglito portone. «Ma per favore!!! ma cosa stai dicendo? L’ingresso del Ministero è sull’adiacente via Molise. Quello su via Veneto che mostri nel video qui su viene aperto in occasioni particolari», scrive uno che conosce bene Roma e i suoi palazzi.

“Il Ministero è chiuso”, Toninelli grida allo scandalo, ma non è quella la sede

Toninelli voleva improvvisarsi reporter d’assalto, ma “toppa” clamorosamente. Bocciato anche in giornalismo d’inchiesta…. «Che bugiardo. Incredibile. Quello lì è l’ingresso principale, uno dei tanti, gli altri sono aperti. Un ministero non chiude mai. Millantatore, tanto non ci tornerai mai in parlamento». E meno male che la sua rubrica su Fb si definisce “Controinformazione“… “Parla quello che da ministro dei trasporti, nei giorni successivi al crollo del ponte Morandi postava selfie sorridenti dalla spiaggia”, lo inchioda un altro utente. Insistono nel rinfrescargli la memoria sui non certo memorabili trascorsi: “Niente di più costruttivo da fare? Il ponte Morandi è crollato il 14 e tu sei rimasto in ferie fino al 27. Memoria corta?”.

“Il ministero è a via Molise. Tu eri in vacanza dopo il crollo del ponte Morandi”

Figuraccia drammatica, una delle tante: Toninelli appare tronfio e spavaldo e inquadra il portone del Ministero, chiuso. «Ragazzi eccomi qui, guardate qua, il portone del ministero delle Imprese chiuso al 28 di agosto. Il ministro che si fa bello in tv a dire che sta gestendo i dossier dell’Italia per rilanciare l’industria e il ministero è chiuso al 28 di agosto. L’unica cosa che va è il maxi-schermo:perché lo sappiamo loro sono uomini da televisione, non uomini da lavoro». Ma è bastato mettere in rete il video per fare il pieno di pernacchie. Da un po’ di tempo Toninelli si trova davanti a un bivio: reporter d’assalto (fallito) o stalker? Sì perché da un po’ di tempo ha preso l’abitudine di ficcare il naso sui profili i profili delle alte cariche dello Stato. Per esempio, segnala Libero, qualche giorno fa, sotto la foto di Ignazio La Russa che dedicava un pensiero al suo cane per la “Giornata mondiale degli amici a 4 zampe”, l’ex ministro ha scritto: «Ha mai pensato di lasciare il suo posto per offrirlo al suo cane?». Inutile dirlo, anche lì ha raccolto solo pernacchie. «Ma cercati un lavoro invece di postare fesserie».