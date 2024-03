L’ennesima pagliacciata di Toninelli: “Le uova di Pasqua aumentano per colpa della Meloni” (video)

Danilo Toninelli, ancora tu? E’ dall’inizio dell’anno che nelle sue dirette Fb “piange miseria”. Non è più ministro, non è nemmeno più in Parlamento e allora si mette a fare il populista insultando il governo Meloni, incolpandolo di tutto, ora persino dell’aumento delle uova di Pasqua. In un altro intervento di gennaio l’ex ministro alle Infrastrutture si era lamentato dei tempi bui in cui era costretto a vivere, pur dopo avere fatto il parlamentare e il ministro: comprare salmone, bresaola e tonno è difficile, costa tutto troppo, si lamentava. Ora afferma: “I prezzi delle uova di Pasqua sono arrivati a 20 euro. Guardate la follia, 16 euro: io non so voi, ma quanti genitori si possono permettere di portare a casa un uovo di Pasqua, che magari hanno due o tre figli e spendi 60 euro per 3 uova. Ma non ditelo alla Meloni, perché secondo lei, invece, va tutto bene e i prezzi sono in calo”, dice l’ex ministro dei Trasporti. Un’esternazione imbarazzante. Soprattutto dovrebbe farsi una domanda e darsi una risposta.

Toninelli imbarazzate sulle uova di Pasqua e la Meloni. Il web lo irride

Non era stato lui insieme al prode Luigi Di Maio ad abolire la povertà? Il post è disastroso e nei commenti gli scrivono di tutto. La scelta di Toninelli di attribuire le responsabilità dell’aumento delle uova di Pasqua alla Meloni è patetico. Oltretutto prende per i fondelli i suoi interlocutori. Se i governi fossero in grado di frenare l’inflazione sarebbero dei super eroi e non dei primi ministri. A meno che Toninelli non pensi che il presidente del Consiglio italiano sia in grado di intervenire anche sul mercato mondiale del cacao: facendo lievitare il costo di tutta la filiera, comprese le uova di Pasqua. E’ tutto da ridere il post. Gli utenti ne sanno più di lui: l’inflazione è un problema di tutta Europa – più devastanti conflitti che stanno caratterizzando questa epoca storica. Un altro utente ridicolizza le esagerazioni pregiudiziali di Toninelli: “Dalle scatolette di tonno alle uova di Pasqua è un attimo!!! Tony, guarda che ci sono anche quelli che costano di meno eh”. Insomma, un post che gli si rivolta contro. Godibilissimo il titolo di Libero, “Toninelli ha fatto l’uovo…”. Chiunque sa che nei supermercati c’è una grande varietà di prezzi.

Toninelli, gaffeur per vocazione

Infatti Toninelli non la racconta tutta. Nel suo video mostra esclusivamente le uova dei grandi marchi: uno in particolare, che nel 2019, quando lui era al governo, aveva un prezzo consigliato di 19.50 euro. Oggi, quello stesso uovo, ha un prezzo di 19.90 euro. E fa raffronti tra prezzi nel 2019 e prezzi di oggi: praticamente dalla pandemia alle guerre di oggi è cambiato il mondo. Ma l’ex ministro preferisce la semplificazione anti-governativa. Il consiglio di molti utenti è stato che in qualunque supermercato italiano si trovano uova di Pasqua a prezzi più competitivi e abbordabili. Ma Toninelli non perde occasione per farsi prendere in giro, pare sia una vocazione. “Ma perché quando governavano i 5Stelle quanto costavano le uova? Anche all’epoca mi dovevo fare un mutuo. Ma una maniera più intelligente di attaccare il governo (e ce ne sarebbero tante) non la trovi???”.