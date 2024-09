Strage a Nuoro: padre ammazza moglie e figli, 4 morti e 4 feriti. I vicini: “Era una brava persona…”

Strage familiare nel centro di Nuoro, il bilancio è di quattro morti e quattro feriti. Roberto Gleboni, operaio forestale, ha sparato all’impazzata nella sua abitazione uccidendo la moglie e due figli. La figlia maggiore è morta subito, mentre uno dei figli più piccoli è deceduto più tardi in ospedale. Ferito anche un terzo figlio dell’uomo che, dopo aver ferito gravemente anche un vicino di casa – ora ricoverato in gravi condizioni -, è andato a casa della madre in via Pinna e ha sparato pure a lei. La donna è rimasta ferita alla testa. Poi l’autore della strage si è tolto la vita. Il bilancio sarebbe di quattro morti, compreso l’assassino.

La strage di Nuoro: chi era Roberto Gleboni

Roberto Gleboni, nuorese di 52 anni, era un operaio di Forestas, l’agenzia Forestale della Sardegna. Aveva un regolare porto d’armi ma nessuno poteva immaginare che arrivasse a commettere un delitto. E’ lui l’autore della strage in famiglia avvenuta oggi a Nuoro. L’uomo ha ucciso la moglie e due figli prima di togliersi la vita. Tutti ne parlano come di una brava persona. Al momento non emerge nessuna causa che possa aver scatenato in lui la furia omicida. “A mio padre, l’amore più grande della mia vita”.era stata la dedica che Martina Gleboni due anni fa aveva fatto ai genitori la sua tesi di laurea. L’immagine della tesi con la corona d’alloro postata sui social dalla ragazza racconta di una famiglia unita. Ma oggi la loro casa è diventata un inferno