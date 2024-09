Sopresa, pure i social se ne fregano del gossip: il caso Boccia surclassato da Paralimpiadi e Venezia

Non solo gli imprenditori del Forum di Cernobbio. Un po’ a sorpresa si scopre che pure al popolo social non importa granché, per non dire nulla, del gossip che ha coinvolto il ministro Gennaro Sangiuliano e Maria Rosaria Boccia. Benché la dottoressa di Pompei, infatti, abbia aumentato esponenzialmente i follower sul suo profilo Instagram, l’analisi dei principali social dimostra che la vicenda non ha avuto particolare appeal nelle discussioni generali delle principali piattaforme. A scattare la fotografia è stata la società di ricerca e analisi dei dati SocialData, che ha scandagliato le conversazioni intercorse tra il 26 agosto e il 7 settembre su Facebook, X, Instagram e Tik Tok. Il risultato è stato che fra i primi 50 post per interazioni di ciascuna piattaforma se ne trovano solo 4 e solo su X.

Il caso Boccia non appassiona i social: surclassato da sport e cinema

Complessivamente le menzioni sono state 46mila e le interazioni oltre 15 milioni, non poche. Ma il caso Sangiuliano-Boccia ha appassionato assai meno di altri argomenti come sport, cinema e spettacolo, rimanendo fuori dalla classifica dei 50 post con maggiore engagement. Insomma, se n’è parlato, ma senza creare un vero interesse. Le conversazioni si sono concentrate principalmente su Facebook (68%), spinte dalle News (18%) e seguite da X (4%), Instagram (2%), TikTok (2%). Il sentiment degli utenti è in prevalenza negativo (62%) così come quello sui singoli personaggi coinvolti, con Boccia che riscuote il 67% di sentiment negativo e Sangiuliano il 59%.

Ferlaino: “Una risonanza inferiore a quanto si poteva ipotizzare”

“La vicenda ha avuto una risonanza significativa sulla rete, anche se inferiore a quanto si poteva ipotizzare”, ha spiegato Luca Ferlaino, partner di SocialData. “Tra i primi 50 post per engagement pubblicati in Italia sui social dal 27 agosto, nessuno tratta il caso Sangiuliano. I temi più discussi riguardano invece lo sport (calcio e Paralimpiadi), l’intrattenimento (Festival di Venezia e musica in generale) e le vacanze”. Nel frattempo, però, ha ricordato l’esperto, “il profilo Instagram della Boccia sta crescendo esponenzialmente, sia in termini di numero di follower sia per il potenziale valore economico associato”.

Ma il profilo Instagram di Maria Rosaria fa il pieno di follower (e potenzialmente di soldi)

SocialData ha analizzato anche questo aspetto: solo nella prima settimana di settembre l’imprenditrice di Pompei ha guadagnato oltre 89mila followers dei 119mila totali che la seguono ora. La media like a post è di 5,8k, mentre la media commenti è di 1,2K. Ipotizzando quale possa essere oggi il valore economico del profilo Instagram di Boccia, si può stimare un guadagno di 2mila euro per un post e una storia. Se Boccia decidesse di diventare una influencer, potrebbe dunque guadagnare fino a 20mila euro al mese, pubblicando una media di 20 contenuti al mese (10 post e 10 stories). Scenario che offre un’ulteriore chiave di lettura per l’immutato attivismo social della dottoressa campana anche dopo le dimissioni di Sangiuliano.