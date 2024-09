Sondaggio “Corsera”, l’abbraccio avvelenato di Renzi al centrosinistra affossa Pd e Schlein

Centrodestra stabile, mentre il Pd scende e il Movimento Cinque Stelle è in lieve ripresa. E’ lo scenario politico, delineato da un sondaggio Ipsos per il Corriere della Sera da cui emerge anche che cresce il gradimento per il governo, soprattutto in relazione alle misure annunciate in manovra in favore delle famiglie e delle fasce deboli. Fratelli d’Italia conferma la prima posizione con il 27,5%, seguita da Forza Italia al 9% e Lega all’8,2%. Scende di un punto rispetto al luglio scorso il Partito Democratico al 21,6, mentre il Movimento Cinque Stelle cresce di poco, portando a casa un 13,9%. Un trend che conferma analoghi sondaggi degli ultimi giorni.

Sondaggio favorevole al governo Meloni

L’indice di gradimento del governo, scrive l’Ipsos, cresce di un punto, passando dal 43 del luglio scorso al 44. Stessa valutazione anche per la presidente del Consiglio Giorgia Meloni che mantiene lo stesso indice del governo: 44. A seguire Antonio Tajani con 32, Giuseppe Conte del M5S a 30, Elly Schlein a 29, dopo essere scivolata di una posizione, e subito dopo Matteo Salvini a 24.

Effetto Renzi sul centrosinistra

“L’opposizione è stata meno visibile, ma anche qui ci sono diversi elementi da evidenziare, dal conflitto aperto in seno al Movimento 5 Stelle con la contrapposizione Grillo-Conte, al travaglio di Italia viva, con il leader che si sposta verso il centrosinistra dichiarando finita l’esperienza centrista, ed esponenti di primo piano che prendono le distanze fino a dar vita a una nuova formazione. La presenza di Renzi crea resistenze importanti che vanno dai veti del Movimento 5 Stelle e di Azione, sino ai malumori presenti a sinistra e anche all’interno del Pd. La costruzione del campo largo rimane difficile, e la vocazione coalizionale del Pd, l’ostinazione della segretaria nel cercare di costruire un fronte comune, non sembra produrre per ora risultati concreti…”.

E il governo Meloni? “Oggi ha un indice di approvazione (voti positivi sul totale di chi si esprime, esclusi quindi i non sa) di 44, era di 43 a luglio. In questa piccola crescita forse hanno inciso anche alcune ipotesi di lavoro per la finanziaria che si orientano a sostegno dei ceti deboli. Stabilissima anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, con un indice esattamente pari a quello del governo: 44″. Maluccio invece Elly Schlein, che perde due punti rispetto a luglio. “Piccolo segnale che però, unito alla relativa contrazione del consenso per il partito, sembra chiamare a un assestamento della linea comunicativa e della presenza mediatica. Per il resto la graduatoria conferma ai primi posti Antonio Tajani con un indice di 32 e Giuseppe Conte (che supera Schlein) con il 30, seguiti da Elly Schlein al 29. Dietro tutti gli altri da Salvini (24) fino a Renzi (13)”, conclude Ipsos.