Siracusa si prepara al G7 Agricoltura, Lollobrigida: “600 imprese, oltre 200 stand con i nostri gioielli” (video)

Grande attesa per la prima Expo Agricoltura e Pesca che si terrà a Siracusa – precisamente nella splendida Ortigia – dal prossimo sabato 21 al 29 settembre in occasione del G7. Un evento che vedrà circa 600 imprese che esporranno i gioielli che l’Italia sa produrre: ci saranno anche spettacoli e momenti di approfondimento con relatori eccellenti. Francesco Lollobrigida, ministro dell’agricoltura e della sovranità alimentare, durante la trasmissione Unomattina su Rai 1 ha anticipato temi ed eventi molto ricchi (il video del suo intervento al termine dell’articolo) . “Ci sarà anche un G7 Giovani”. Sarà in sostanza “il primo G7 aperto: non si chiudono i ministri a parlare tra loro ma renderemo possibile a tutti l’accesso alla qualità”. Si confronteranno vari mondi “università, centri di ricerca, il mondo dell’impresa, gli agricoltori e i pescatori” si rapporteranno “con la politica e le istituzioni. Per ragionare su quello che sarà il futuro del pianeta e dell’alimentazione, attraverso la redistribuzione corretta, nelle filiere produttive, del reddito e del valore dei nostri prodotti. Ovviamente il Made in Italy sarà protagonista perché è una risorsa importantissima per lo sviluppo e il lavoro”.

“600 imprese con i gioielli che l’Italia sa produrre”

Il G7 Giovani è una novità assoluta. “Sarà organizzato con studenti che provengono dalle diverse nazioni che compongono il gruppo dei 7 – ha spiegato il ministro-. Discuteranno delle criticità, delle problematiche ma soprattutto delle risposte a cui hanno diritto e che avranno loro stessi la possibilità di proporre ai paesi del G7”. Un interscambio generazionale davvero felice. L’Italia, ha precisato il ministro, “ha tremila anni di storia e contaminazioni che ci rendono unici: ma bisogna raccontare cosa c’è dietro il nostro prodotto anche in termini di sicurezza”. Perché “abbiamo il sistema più controllato del pianeta”. Per questo, tra i 200 stand previsti a Ortigia, “ci saranno anche le nostre forze dell’ordine. Se saremo in grado di descrivere bene i nostri prodotti, il nostro export aumenterà in termini quantitativi; e ancor di più in termini di valore da redistribuire alla popolazione”. (Qui il programma)

80 appuntamenti tra degustazioni e conferenze

Uno dei protagonisti del G7 sarà “Casa Italia Dop Igp”, con un padiglione interamente dedicato alle produzioni agroalimentari di qualità Dop Igp. Dal 21 al 29 settembre i Consorzi di Tutela italiani presenteranno il meglio delle loro produzioni attraverso un programma che include 80 appuntamenti tra degustazioni e conferenze. L’obiettivo è promuovere e far conoscere le peculiarità agroalimentari dei territori italiani, il valore della certificazione, la tracciabilità e l’origine garantita dei prodotti. L’evento rappresenta un’importante occasione per gli 82 Consorzi di Tutela aderenti a Origin Italia e per le due associazioni di settore: Isit (per il comparto dei salumi) e Afidop (per il settore dei formaggi), che uniscono le forze per valorizzare il made in Italy. Questo progetto si propone anche come modello per gli altri Paesi partecipanti al G7 Agricoltura e Pesca e alla ”Divinazione Expo 24”. In questo contesto, il giorno 26 settembre Origin Italia organizzerà presso il Palazzo Vermexio di Siracusa, un convegno finalizzato a favorire il dialogo tra i rappresentanti delle istituzioni internazionali e nazionali, i Consorzi di tutela italiani e le loro organizzazioni di riferimento. L’obiettivo è sviluppare progetti di cooperazione a sostegno della crescita delle Indicazioni Geografiche nei Paesi in via di sviluppo.

Il convegno vedrà la partecipazione di relatori internazionali e si concluderà con gli interventi del Direttore Generale della Fao QU Dongyu, del Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida e dell’ex ministro Paolo De Castro. Per l’occasione, la Fondazione Qualivita ha realizzato il Qualivita Atlas, una pubblicazione enciclopedica in lingua inglese che descrive le produzioni agroalimentari e vitivinicole italiane Dop, Igp, Stg e le bevande spiritose IG, arricchita dalla prefazione del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e del Ministro Francesco Lollobrigida. L’opera sarà consegnata alle delegazioni presenti al G7 Agricoltura e Pesca di Ortigia, per iniziativa del Ministero.

Lollobrigida: “Al G7 anche l’Africa per uno sviluppo congiunto”

Al G7 Agricoltura per la prima volta è previsto un forum con la partecipazione di dieci Paesi africani. L’Africa, in particolare, sarà al centro della prima sessione di lavoro il 26 settembre. “Con l’Africa bisogna creare uno sviluppo congiunto: perché se l’immigrazione illegale va frenata e quella legale va organizzata in modo che chi ha i requisiti si possa venire a lavorare in sicurezza in Italia; dall’altra parte vanno rimossi i motivi per i quali centinaia di migliaia di persone sono costrette dalla fame a scappare dalle loro terre. Bisogna aiutarli a svilupparsi, aiutando anche le nostre imprese ad aprire nuovi mercati”.

Lollobrigida: “Siracusa simbolo della contaminazione tra i popoli”

All’Expo Divinazione, che si terrà durante il G7 Agricoltura, “dedicheremo un pensiero a Totò Schillaci– ha anticipato il ministro- . Perché la sua figura possa accompagnare i tanti giovani che scelgono l’attività sportiva”. L’Expo Divinazione “prende il nome dalla sintesi delle parole divina e nazione: così l’Italia era riconosciuta dagli antichi greci che, arrivando sulle coste calabresi e siciliane decisero di chiamarla ‘Grande Grecia'”. Questa suggestione “racconta al meglio uno straordinario luogo come è Siracusa, città antichissima nella quale si sono stratificate tutte le contaminazioni di popoli che sono arrivati nel corso dei secoli, lasciando un segno e formando il nostro dna. Lì metteremo insieme cultura, sicurezza, impresa, giovani, idee valori e anche sport”. Oltre al ricordo del campione dei Mondiali di Italia 90, ha aggiunto Lollobrigida, “ci sarà una partita di pallanuoto in acqua tra giocatori in A1 italiani e giocatori del resto del mondo; ma anche ciclismo, ippica, atletica, arrampicata, boxe”. Una visita in “questa straordinaria città” in particolare dal 21 al 29 settembre, sarà un’esperienza culturale di livello. E “sarà impreziosita dai tanti imprenditori agricoli e della pesca, che saranno presenti con le cose più belle che sanno fare”.

Questo l’intervento del ministro Lollobrigida ad “Unomattina”