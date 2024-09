“Si può vivere fino a 120 anni”: il Nobel per la Medicina Mello spiega agli scienziati italiani il suo “elisir di lunga vita”

“Probabilmente possiamo allungare la vita umana fino a 120 anni ma c’è ancora tanta strada da fare”: con questo auspicio del Premio Nobel per la Medicina (2006), il biochimico Craig Mello, ospite d’onore alle celebrazioni dei 3mila trapianti di fegato a Pisa, si sono concluse le iniziative organizzate dall’unità operativa di Chirurgia epatica e dei trapianti di fegato dell’Aoup insieme all’associazione Vite Onlus per suggellare nel tempo questo importante traguardo.

Con gli studi sull’interferenza Rna che gli sono valsi l’onorificenza mondiale assoluta, ossia le potenzialità dell’acido ribonucleico di silenziare alcuni geni che codificano per particolari malattie, lo scienziato statunitense ha lasciato intendere che sarebbe possibile, in un futuro non così lontano, ringiovanire non solo il fegato ma tutti gli organi.

E ha esortato i centenari attualmente viventi ad autorizzare gli scienziati a sequenziare il proprio Dna perché da quei segreti può scaturire l’elisir di lunga vita per tutti. Così come ha esortato i giovani a sviluppare la propria curiosità e a diventare scienziati come Galileo, che sarebbe il modo più bello di omaggiarlo nella sua città.

Questi solo alcuni dei messaggi più significativi che Mello ha lanciato il 20 settembre dal palco del teatro Verdi, nell’intervista fattagli da Davide Ghinolfi, direttore facente funzione della struttura di trapiantologia epatica dell’Aoup (che ha fatto da padrone di casa in questi due giorni di festeggiamenti a Pisa e di soggiorno toscano del premio Nobel), dopo che lo scienziato il giorno prima aveva tenuto una lectio magistralis a Firenze proprio su questi studi rivoluzionari e sulle nuove frontiere della genetica.