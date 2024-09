Sesso in strada a Foggia, foglio di via per un immigrato. Salvini: “Tolleranza zero” (video)

Il video è stato girato dall’interno di un veicolo e riprende una scena di sesso a cielo aperto che si consuma sotto una palma dei giardini di Piazzale Vittorio Veneto, davanti alla Stazione di Foggia. In pieno giorno.

Sul web in molti hanno commentato negativamente l’accaduto. Fra questi anche il vicepremier Matteo Salvini: “Che squallore. Ma come si fa??? Grazie alle Forze dell’Ordine di Foggia per aver prontamente rintracciato il responsabile. Tolleranza zero per chi non rispetta gli elementari principi di civiltà e buonsenso“.

La Polizia di Stato, a seguito della diffusione sui social-network di un video che immortalava due soggetti in atteggiamenti intimi nei giardini antistanti la stazione ferroviaria di Foggia, ha avviato un’attività info-investigativa che ha portato all’identificazione dell’uomo coinvolto. Nei suoi confronti, il questore ha emesso il provvedimento del foglio di via obbligatorio con divieto di far rientro nel Comune di Foggia per la durata di 3 anni.

Sesso in pieno giorno a Foggia: la denuncia dei cittadini

“Gli atti osceni in luogo pubblico non sono né sporadici né durano pochi istanti, come qualcuno ha scritto sui social – denuncia a Foggia Today un’associazione cittadina – Il video dei due ragazzi intenti a copulare in una delle aiuole di Piazza Vittorio Veneto non ci ha né sorpreso né scandalizzato. In questi anni tutti i residenti hanno assistito a scene ben peggiori, sistematicamente sono oltraggiati dal sesso a pagamento consumato nei box e negli androni dei loro portoni nella notte o alle prime ore del giorno. La saggezza politica mai applicata da nessuna amministrazione comunale ha solo fatto incancrenire i problemi, a tutti evidenti. Il Viale, senza alcun arredo urbano degno di questo nome, divenuto un tappeto di rifiuti e un mare di vomito, un vero e proprio concentrato di agenti patogeni, ogni giorno è utilizzato come orinatoio pubblico da quanti stazionano e si ubriacano. È questo il triste biglietto da visita che vogliamo mostrare a turisti, stranieri e viaggiatori? Foggia, stazione di Foggia, si scende agli Inferi”.