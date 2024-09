Schillaci, si riaccende la speranza. L’ultimo bollettino parla di “netto miglioramento” e di “paziente vigile e cosciente”

Schillaci, che a dicembre compirà 60 anni, nella sua carriera ha militato nel Messina, nella Juve e nell’Inter. La sua figura è però legata indissolubilmente ai tanti goal di Italia ’90, quando con la maglia azzurra divenne paladino e eroe dell’intera nazione. A inizio 2022 gli fu diagnosticato un tumore al colon . «Il mondo mi è caduto addosso, sono andato in depressione e avevo paura di morire», raccontò Schillaci nel marzo dello scorso anno in un’intervista al Corriere della Sera, parlando del tumore che gli era stato diagnosticato 14 mesi prima. Del calvario di cure e angoscia; del supporto della famiglia e di come, in quel doloroso frangente, l’imminente partecipazione al programma Pechino Express per lui rappresentasse «una rivincita dopo il cancro».