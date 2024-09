Saviano, bilancio tragico: morti due bambini e la madre, anziana dispersa. Il cordoglio della Meloni

Ore e ore a scavare, anche a mani nude, ma alla fine da sotto le macerie – dopo i primi due estratti vivi, padre e figlio – sono spuntati tre cadaveri, quelli di due bambini e della mamma, morti nel crollo di una palazzina nell’entroterra di Napoli, a Saviano, forse a causa di un’esplosione. Una forte deflagrazione, che ha causato la rottura di vetri ed infissi, avvenuta intorno alle 8 in Via Tappia, al civico numero 5 del popoloso paesino vesuviano. Sono stati estratti vivi e ricoverati in ospedale Antonio Zotto e il figlio di due anni. Resta ancora dispersa, tra le macerie, la nonna, che viveva in quella casa. Il bambino di due anni è stato trasportato all’ospedale Santobono di Napoli e non presenta danni neurologici, non è in prognosi riservata ed ha riportato la frattura di un femore. Il papà, invece, è in gravi condizioni, al Cardarelli.

Chi sono le vittime della strage di Saviano

Una famiglia spezzata, dunque. Hanno perso la vita Vincenza Spadafora, di 41 anni e i suoi due figli Giuseppe Zotto, di sei anni, e Autilia Pia Zotto, di 4. Si continua a scavare tra le macerie per cercare la sua suocera, Autilia Ambrosino, 80 anni il prossimo ottobre che abita al piano superiore. I vigili del fuoco si stanno attrezzando per proseguire le ricerche dell’ultima persona dispersa nel crollo della palazzina anche stanotte. Da un primo sopralluogo sarebbero due le famiglie, che vivono in abitazioni adiacenti a quella crollata, che in via precauzionale potrebbero lasciare per la prossima notte le loro case. Ciò soprattutto a causa della forte deflagrazione, che ha causato la rottura di vetri ed infissi. Intanto, anche per garantire la sicurezza, il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha assicurato che ci sarà nell’area una vigilanza costante delle forze dell’ordine.

Il cordoglio della premier Meloni

Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni –a New York per prendere parte ai lavori dell’Unga- ha avuto dagli Stati Uniti alcuni colloqui telefonici con il sindaco di Saviano, Vincenzo Simonelli, il sindaco metropolitano di Napoli, Gaetano Manfredi, il ministro per la protezione civile e le politiche del mare, Nello Musumeci, e il Capo del Dipartimento della protezione civile, Fabio Ciciliano.

La premier, informa Palazzo Chigi, “ha espresso a Simonelli e, per il suo tramite, ai parenti delle vittime e alle altre famiglie coinvolte, il proprio cordoglio e quello del Governo per il tragico incidente accaduto questa mattina, ha assicurato la vicinanza delle istituzioni nazionali alle amministrazioni locali e ha ringraziato i soccorritori”.