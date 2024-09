Crolla una palazzina a Saviano (Napoli): morti due bambini, sotto le macerie altre 2 persone

Una forte esplosione ha svegliato questa mattina gli abitanti di Saviano, in provincia di Napoli: una palazzina di due piani è saltata in aria. Morti due bambini: una di 4 e l’altro di 2. Mancano all’appello la madre e l’anziana nonna residente al secondo piano, dove sarebbe avvenuto lo scoppio di una bombola. Proseguono le ricerche dei dispersi.

La piccola Autilia, una bambina di 4 anni è stata estratta senza vita, mentre il papà e il fratellino di 2 anni sono stati soccorsi e ora sono in ospedale. Secondo quanto si apprende, il bimbo e la madre non rispondono ai soccorritori che temono altre vittime. Sul posto sono accorsi vigili del fuoco, carabinieri, polizia, protezione civile e volontari, che continuano a scavare a mano.

Il boato alle 7 di domenica mattina a Saviano: crolla una palazzina

Intorno alle 7 di questa mattina, secondo le prime informazioni, un boato a svegliato il centro di Saviano, comune di oltre 15mila abitanti alle porte di Napoli. A causarlo, secondo le prime ipotesi investigative, l’esplosione di una bombola di gas all’interno dell’appartamento dell’anziana signora, situato al secondo piano della palazzina, potrebbe essere all’origine del crollo. Tuttavia, Luca Cari, portavoce dei Vigili del Fuoco, ha precisato che le cause del crollo non sono ancora state accertate con certezza, e che le indagini sono in corso per fare chiarezza sulla dinamica del disastro.

