Roma, donna rapinata e stuprata in un sottopassaggio di Porta Pia: arrestato un marocchino

Una brutta avventura, un incubo, quello nel quale è piombata, nella notte tra domenica e lunedì, una donna di 42 anni, bloccata, rapinata e stuprata nel sottopasso di Porta Pia, in piazza della Croce Rossa, nella zona di Roma che confina con la stazione Termini. La vittima, italiana, è stata soccorsa e portata in ospedale con tumefazioni al volto e alle braccia, all’aba: ha raccontato di essere stata avvicinata da un uomo che, dopo averla rapinata, l’ha stuprata. Le indagini degli agenti delle volanti e della Squadra Mobile lo hanno individuato e bloccato: si tratta di un marocchino di 40 anni, poi arrestato per violenza sessuale aggravata e rapina.

Donna stuprata a Porta Pia, si indaga su possibili complici del marocchino