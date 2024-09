Regionali, si allarga il centrodestra: accordo con Ap di Bandecchi in Liguria, Emilia e Umbria

Si allarga il centrodestra in vista delle prossime Regionali di autunno, con un accordo politico nelle tre regioni in cui si vota, Liguria, Umbria ed Emilia Romagna, che porta in dote alla coalizione il sostegno di Alternativa Popolare di Stefano Bandecchi, sindaco di Terni. Lo annuncia una nota congiunta del centrodestra, che oggi ha varato l’allargamento politico al movimento nato a sostegno del primo cittadino.

Regionali, il centrodestra si allea con Ap di Bandecchi

“Nella giornata di oggi il centrodestra ha raggiunto un accordo politico nazionale con Alternativa Popolare. Grazie a questa intesa Ap porterà il proprio contributo alla coalizione per le prossime elezioni regionali che si terranno in Liguria, Umbria e Emilia Romagna”, dichiarano in una nota congiunta i Responsabili Nazionali dell’Organizzazione dei partiti, Giovanni Donzelli (Fdi), Francesco Battistoni (Forza Italia), Alessandro Colucci (Noi Moderati), il Vicesegretario della Lega, Claudio Durigon, il Presidente dell’Udc, Antonio De Poli e il Coordinatore Nazionale di Alternativa Popolare, Stefano Bandecchi.

“L’intesa – proseguono – arriva al termine di un lungo e proficuo confronto fra i partiti nel quale si è discusso di come allargare le forze politiche di centrodestra su programmi condivisi con l’obiettivo di ampliare da un lato la base elettorale e, dall’altro, di affrontare con una visione comune di priorità le prossime sfide regionali”.

“L’importanza di questo accordo sta nell’aver posto al cento delle nostre interlocuzioni le esigenze dei territori e dei cittadini, valorizzando le esperienze di governo già maturate dal centrodestra a livello locale e nazionale. Inoltre – aggiungono Donzelli, Battistoni, Colucci, Durigon, De Poli e Bandecchi – c’è stata una unanime volontà di coinvolgere attivamente anche le realtà moderate e della società civile che si riconoscono nei valori del centrodestra e nella sua visione politica”.

Chi è il nuovo alleato

Stefano Bandecchi è un imprenditore italiano, fondatore e presidente dell’Università telematica Niccolò Cusano, una delle principali università online in Italia. Bandecchi ha sviluppato l’ateneo con l’obiettivo di offrire un’educazione a distanza attraverso piattaforme digitali, rendendo l’università accessibile a un pubblico più vasto.

Oltre alla sua attività accademica, Bandecchi è anche noto per il suo coinvolgimento nel mondo dello sport, in particolare nel calcio. È il presidente della Ternana Calcio, una squadra che milita nella Serie B italiana. Negli ultimi anni, si è anche avvicinato alla politica, fondando un partito chiamato Alternativa Popolare, e ha partecipato a diverse campagne politiche, tra cui la candidatura a sindaco di Terni, dove è stato eletto nel 2023.