Pd contro Gigi D’Alessio: “Cantante da sagra”. La replica è travolgente: “Cambiate mestiere” (video)

Da alcuni giorni circola sui social il siparietto dedicato da Gigi D’Alessio al Pd, nel corso del suo concerto tutto esaurito, allo Sferisterio di Macerata. Il partito di Elly Schlein ha infatti deciso di intestarsi battaglie politiche memorabili, come quella contro il cantante napoletano, non degno secondo i consiglieri del Pd, di tenere un

concerto nella prestigiosa sede di Macerata. Per attaccare la giunta di centrodestra hanno infatti etichettato Gigi D’Alessio come cantante da sagra paesana. Ovviamente la replica del diretto interessato non si è fatta attendere ed è finita sui Social, ripresa anche dal canale Youtube del Corriere Adriatico.

Che cosa ha detto Gigi D’Alessio agli esponenti Pd

“Cambiate mestiere”, ha detto Gigi D’Alessio dopo aver ironizzato sul cognome di uno dei due esponenti dem (“Ricotta, con quel cognome poverello”). L’artista partenopeo ha quindi invitato i diretti interessati a documentarsi prima di attaccare gratuitamente qualcuno. “Andate prima su Google per sapere chi sono”. E ancora: “Vi pago anche io con le mie tasse. Vi dò un consiglio: cambiate mestiere, vi prendo a lavorare con me”. E qui è scatta l’ovazione dell’arena maceratese.

L’artista napoletano vince la prima serata tv

Dopo la figuraccia social i due esponenti Pd hanno addirittura annunciato che presenteranno querela contro Gigi D’Alessio. L’artista napoletano nel frattempo ha vinto anche la prima serata degli ascolti di sabato 31 agosto. “Gigi, Uno Come Te – Ancora Insieme”, la riproposizione del live di Gigi D’Alessio in piazza del Plebiscito a Napoli, ha conquistato ieri su Rai1 una platea di 1 milione 471mila telespettatori pari al 14%, superando la replica dello Show dei Record, proposta da Canale 5, seguita da 1 milione 187mila pari al 12.1%. Non male per un artista da “sagra paesana”.