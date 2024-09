Paura a Milano, treno merci deraglia: container si sgancia e il convoglio impatta su un vagone passeggeri. Un ferito, caos ritardi

Un boato, poi la paura a cui segue immediatamente lo choc: un treno deraglia a Milano, all’altezza di Via Pallanza, all’incrocio con Viale Fulvio Testi, nei pressi di Seveso. Il deragliamento sarebbe stato provocato da un treno merci dopo che da quest’ultimo si sarebbe improvvisamente sganciato un container dal convoglio che ha poi impattato su un altro con i passeggeri a bordo. Nell’incidente una persona è rimasta ferita. Sei le squadre dei vigili del fuoco sul posto che stanno provvedendo oltre a mettere in sicurezza l’area anche alla discesa dei passeggeri dai convogli. Insieme a loro, sono giunti i soccorritori del 118 con cinque ambulanze e cinque auto mediche.

Il traffico, e non solo quello ferroviario, è in tilt: l’area circostante e buona parte di Viale Fulvio Testi sono congestionati. Un blocco della circolazione causato anche dall’arrivo in massa dei mezzi di soccorso. Il vicepremier e ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, sta seguendo con attenzione le conseguenze dello svio tra un treno e un container nel nodo di Milano, avvenuto questa mattina. Al momento sono rilevati rallentamenti con particolare riferimento ai convogli da e per Torino e Domodossola. Lo fa sapere il Mit.

Milano, deraglia un treno merci: un ferito

Non solo. Come rende noto tra gli altri il sito di Milano Today, sono presenti sul luogo anche i carabinieri di Milano e la polizia locale, oltre che gli agenti della Polfer. Al momento stanno lavorando tutti per comprendere la dinamica esatta dell’accaduto e per la messa in sicurezza del tratto. La dinamica è dunque in fase di ricostruzione. Da quanto si apprende però l’incidente, avvenuto intorno alle 6.20 di questa mattina, ha coinvolto il treno merci che viaggiava sui binari quando ha perso un contaneir, fortunatamente vuoto, che ha impattato sul convoglio con a bordo i passeggeri che sopraggiungeva. Stando alle prime informazioni ci sarebbe un ferito e altri quattro non gravi. I passeggeri sono stati evacuati.

Treno deraglia a Milano, traffico in tilt e ritardi per l’Alta Velocità

E mentre si cerca di riprendere il controllo della situazione, naturalmente a causa dell’incidente la circolazione ferroviaria è rallentata da stamattina nel nodo di Milano. In una nota Fs spiega che la dinamica è in corso di accertamento. I treni da e per Torino e Domossola percorrono linee alternative con un maggiore tempo di viaggio di circa un’ora. I treni Alta Velocità possono quindi essere instradati sul percorso alternativo e registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 60 minuti. I treni Regionali possono subire limitazioni di percorso.

La circolazione permane rallentata

Un annuncio, quello dei ritardi inevitabili, che a stretto giro conferma ritardi e rallentamenti che proseguono a Milano dopo il deragliamento di un treno passeggeri avvenuto questa mattina. «La circolazione permane rallentata per lo svio di un treno merci nei pressi di Seveso – si legge sul sito di Trenitalia –. Prosegue l’intervento dei tecnici». I treni alta velocità, Intercity e regionali, precisano gli addetti ai lavori, possono essere instradati sul percorso alternativo e registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 60 minuti. Secondo quanto riferito da Trenord, si registrano ritardi fino a 60 minuti nel nodo di Milano. Le linee coinvolte sono Bergamo-Pioltello-Milano, Domodossola-Milano Centrale e Cremona-Milano.