Nubifragi in Toscana, dispersi un bimbo di 5 anni e la nonna travolti dall’acqua. Sommozzatori all’opera

Violenti nubifragi si sono abbattuti questa notte in sulla Toscana nel livornese, nella zona tra Castagneto Carducci e Montecatini Val di Cecina. Sono ancora in corso le ricerche di un bimbo di 5 mesi e della nonna dispersi per la piena del torrente Sterza a Montecatini Val di Cecina, in provincia di Pisa. La famiglia si era rifugiata sul tetto dell’abitazione a causa dell’innalzamento del livello dell’acqua. Sono stati salvati sul tetto padre, madre e nonno. Vigili del fuoco con sommozzatori, soccorritori fluviali, droni, cinofili ed elicottero del reparto volo di Cecina sono sulle loro tracce.

Nubifragi in Toscana, dispersi un bimbo di 5 anni e la nonna nel Pisano

“In poche ore 221 millimetri di pioggia, ma soprattutto 76 millimetri in trenta minuti. Mai nel tempo è stato registrato qualcosa di simile nel nostro territorio. Una furia di acqua e fango”. È il racconto sui social della sindaca di Castagneto Carducci, Sandra Scarpellini. “Abbiamo terminato – prosegue la prima cittadina – i tantissimi interventi di urgenza, grazie al lavoro indefesso di tutti coloro che hanno prestato la loro opera di soccorso, per chiudere le strade, salvare e sfollare le persone e gli animali, liberare dall’acqua. Grazie infinite”.

Oltre 100 soccorritori, tra volontari e vigili del fuoco

Francesco Auriemma, sindaco di Montecatini Val di Cecina, ha spiegato che vengono usati anche droni. “Dal racconto dei volontari il bimbo disperso è scivolato dalle braccia della nonna”, racconta il primo cittadino, “la donna poi è stata poi travolta dall’acqua nel tentativo di tenere il piccolo. Si tratta di una famiglia di turisti: “Dovrebbero essere tedeschi, erano qui in villeggiatura”, continua Auriemma. Per tutta la notte, racconta il governatore toscano, Eugenio Giani, “è proseguito il lavoro del nostro sistema di Protezione Civile della Toscana con i volontari e tecnici, personale degli enti locali, Vigili del Fuoco e Forze di Polizia, grazie a tutte le persone impegnate nei soccorsi”.

Alluvionati i vigneti pregiati di Bolgheri

Alluvionati anche i pregiati vigneti di Bolgheri dove la vendemmia deve ancora concludersi. In queste ore è in corso sopralluogo da parte dei viticoltori della zona, colpita da violenti piogge che hanno causato l’esondazione di canali e fossi allagando case, strade e terreni agricoli. La quantità di acqua scesa in brevissimo tempo è stata tale da mandare in tilt il sistema del reticolo idrico minore provocandone il collasso. La furia dell’acqua mista al fango ha divelto anche alcune vigne. Coldiretti Livorno sta effettuando una prima ricognizione dei danni insieme alle imprese agricole. Già lunedì c’erano stati diversi interventi dei vigili del fuoco a Pisa e Livorno a causa delle forti piogge. Soccorsi automobilisti in difficoltà per allagamenti. Superati 219 mm di pioggia caduti nelle ultime 6 ore a San Vincenzo, 215 mm a Castagneto Carducci, superiori a quello che cade di media in uno dei mesi più piovosi dell’anno.