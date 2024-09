Musumeci: “Il mare è la carta vincente che l’Italia non ha mai giocato. Con questo governo diventa centrale”

“Il mare non è mai stato una priorità nei programmi dei governi dal dopoguerra in poi. Oggi torna ad essere protagonista nelle agende politiche”. A sottolinearlo è stato il ministro per la Protezione civile e le politiche del Mare, Nello Musumeci, intervenendo alla seconda edizione del Forum Risorsa Mare, organizzata dal ministero con The European House Ambrosetti. I lavori si svolgono oggi e domani a Palermo e vedranno anche un intervento video del premier Giorgia Meloni. “Il mare – ha sottolineato Musumeci – può diventare la carta vincente che fino ad ora non abbiamo giocato ed è per questo che il presidente del Consiglio ha voluto istituire una struttura per il mare”.

Musumeci: “Il mare è la carta vincente che l’Italia non ha mai giocato”

“Abbiamo realizzato una programmazione – ha spiegato Musumeci – che consentirà a tutto il governo di poter lavorare per raggiungere gli obiettivi. Il mare inteso come risorsa e come elemento da tutelare. E soprattutto la subacquea per la quale nei prossimi giorni arriverà in Consiglio dei ministri un disegno di legge per regolamentare l’attività sottomarina, il che significa incrementare le ricerche, le misure di sicurezza per le infrastrutture e le attività sportive”. “Io sono convinto che l’Italia possa essere uno dei primi Paesi europei ad avere dato assetto e ordine alla dimensione subacquea. Oggi – ha spiegato il ministro – la sfida si gioca su due domini: quello dello spazio e quello sottomarino e tanto per l’uno quanto per l’altro il governo Meloni ha fatto quello che nel passato non è stato fatto”.

Ministri a confronto con tecnici e addetti ai lavori

Il Forum Risorsa Mare riunisce esponenti del mondo delle aziende dell’economia blu, delle istituzioni e delle autorità legate al mare, tecnici, sportivi e ospiti stranieri. Folta la presenza del governo: oltre a Musumeci, partecipano i ministri Andrea Abodi, Daniela Santanchè, Francesco Lollobrigida, Adolfo Urso, Anna Maria Bernini, Gilberto Pichetto Fratin, Alessandro Giuli, Antonio Tajani e il viceministro Galeazzo Bignami

I temi al centro della due giorni del Forum Risorsa Mare

La due giorni di lavori si articola in tavole rotonde che affrontano il tema della risorsa mare da diversi punti di vista, dal tema “Sport, nautica e turismo del mare” a quello della “Filiera della pesca, tra sfide di crescita e sostenibilità”. E, ancora, focus “L’industria italiana del mare” e sugli “Ecosistemi di alta formazione e istituti nautici: il mare ha bisogno di competenze”. Si parla di “Isole minori” e si cerca una risposta all’interrogativo “L’Italia ha paura del mare?”.

L’apertura della seconda giornata sarà affidata al tema “Risorsa mare: la fotografia italiana un anno dopo”. A seguire il dibattito su “L’Italia ai vertici internazionali della dimensione subacquea”, quello su “L’Italia dei porti” e “Ambiente e aree marine protette”. Infine, dopo il videomessaggio del premier Giorgia Meloni, sarà il ministro Musumeci a trarre le conclusioni.