Migranti, calo drastico di sbarchi a Lampedusa: il 72% in meno rispetto ad agosto 2023. La linea del governo funziona

Settantadue per cento di sbarchi in meno nell’hot- spot di Lampedusa rispetto allo scorso anno. Ad agosto 2024 sono arrivate sull’isola a Contrada Imbriacola, 5.504 persone migranti (con 153 sbarchi) a fronte dei 19.911 ospiti registrati nello stesso mese del 2023: quando di sbarchi se ne registrarono 527. A renderlo noto è la Croce Rossa Italiana, che gestisce il centro di prima accoglienza di Lampedusa dal 1° giugno dello scorso anno. Da allora sono state accolte complessivamente oltre 108.000 persone, distribuite in quasi 2.600 sbarchi. Rispetto ad agosto 2023, i dati di agosto 2024 mostrano un calo degli arrivi del 72%, a conferma del trend dei mesi scorsi.

Rosario Valastro, Presidente della Croce Rossa Italiana, elenca questi numeri che sono anche lo specchio della politica migratoria del governo. “Al netto delle numeriche, prosegue l’attività della Croce Rossa Italiana, volta ad accogliere e fornire assistenza a chiunque arrivi sulle nostre coste: a Lampedusa e in tutti i porti in cui siamo attivi”. La linea Meloni, elogiata in Europa e “imitata” dalla Germania sta dando i suoi frutti. Il dato fornito dalla Croce Rossa con il drastica calo di sbarchi si aggiunge ai dati del Viminale che attestano come nei primi sei mesi del 2024 ci sono stati 25.345 arrivi. Nel 2023 erano stati 62.364. Siamo al 60% in meno di persone sbarcate rispetto al primo semestre del 2023.

I soliti detrattori che si crogiolavano sui fantomatici aumenti degli sbarchi vengono ancora una volta messi a tacere con la realtà dei numeri. Il dato che ci fornisce la Croce rossa si incrocia con i dati forniti dal Viminale. Che dicono che nel semestre gli sbarchi sono crollati del 60%. Il dato circa gli sbarchi è più basso rispetto allo stesso periodo di riferimento anche dell’anno 2022. Non è solo il rapporto tra gli ultimi due anni, dunque, a premiare l’azione del centrodestra. Ma anche la comparazione tra gli ultimi tre primi semestri. La politica che tassello dopo tassello il governo sta operando è stata elogiata – come detto- in Europa e recentemente da Le Figaro.

L’approccio italiano che si concentra sulla dimensione esterna dei flussi migratori per contrastare la migrazione irregolare e il traffico di esseri umani fa scuola in Europa e porta a risultati tangibili. Che mano mano arrivano, alla faccia dei detrattori. Stanno funzionando le partnership con i Paesi di provenienza e di transito, il Piano Mattei per l’Africa, il giro di vite sui trafficanti e gli accordi come quello fra Italia e Albania per il controllo dei flussi sono la strada giusta per riportare il fenomeno migratorio nelle maglie della legalità. I dati della Croce Rossa sugli sbarchi a Lampedusa sono di grande rilevanza.