Meloni alla Fiera del Levante: “Il governo vuole vincere la scommessa sul Sud, è la locomotiva d’Italia” (video)

“Troppo spesso, in passato, il Mezzogiorno è stato considerato quasi un problema, una zavorra. Ma il Sud in realtà è la vera grande opportunità di crescita dell’Italia”: così Giorgia Meloni nel videomessaggio per l’inaugurazione della 87° edizione della Campionaria internazionale della Fiera del Levante a Bari.

“A noi – ha proseguito il premier – spetta il compito di liberare il suo immenso potenziale immenso e inespresso, con investimenti, interventi mirati e la spinta infrastrutturale necessaria per ridurre finalmente il divario con il resto d’Italia, perché senza infrastrutture adeguate nessun rilancio è possibile. Scommettere sull’orgoglio del Sud significa scommettere sull’orgoglio di una Nazione intera, perché un Sud prospero e competitivo è un vantaggio per tutto il popolo italiano. È una scommessa che siamo determinati a vincere. Anche e soprattutto grazie a chi, come voi, ci ha sempre creduto”.

“La Fiera del Levante è un’istituzione che attraversa la storia”

“La Fiera del Levante – ha osservato Meloni nel suo videomessaggio – è un’istituzione, per Bari, la Puglia, il Sud e l’Italia intera. È una manifestazione che ha attraversato la storia nazionale, raccontando l’evoluzione del nostro sistema economico e imprenditoriale. In questa lunga storia ci sono stati momenti di grande positività, altri più difficili, però la Fiera è rimasta sempre un punto di riferimento e una delle principali vetrine del dinamismo, dell’intraprendenza, della creatività delle nostre imprese e dei loro lavoratori, in particolare del Mezzogiorno. Oggi i principali indicatori macroeconomici ci restituiscono la fotografia di un’Italia che cresce più del doppio della media europea e dell’eurozona”.

A ottobre la firma degli accordi di coesione con la Regione Puglia

“È merito del Governo? L’ho detto tante volte, no. Il merito è del nostro tessuto produttivo, di chi ogni giorno si rimbocca le maniche per portare avanti la propria attività. Quello che ha fatto il Governo è semplicemente la sua parte, cioè – ha aggiunto – assicurare stabilità, disegnare una visione di lungo periodo, lavorare per creare un ambiente il più possibile favorevole alle imprese, e costruire le condizioni per fare della nostra nazione un luogo dove sia conveniente investire”.

“Abbiamo introdotto gli Accordi di Coesione – ha proseguito il presidente del Consiglio – ne abbiamo sottoscritti ormai 19 con le Regioni e le Province autonome, mettendo finora a disposizione oltre 35 miliardi di euro e adesso ci apprestiamo a concludere questo percorso, proprio con la Regione Puglia”. La firma dovrebbe avvenire a Bari nel corso del festival delle Regioni che si terrà nel capoluogo pugliese dal 19 al 22 ottobre.