Massacra due uomini a Torre del Lago per rapinarli e ne manda uno in coma: preso un 25enne romeno

La Polizia di Stato di Pisa ha arrestato l’autore di un’efferata rapina avvenuta lo scorso 12 agosto a Marina di Vecchiano, al confine con la frazione di Torre del Lago del comune di Viareggio (Lucca).

I poliziotti della Squadra Mobile della Questura pisana, questa mattina, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di un cittadino romeno di 25 anni, adottata dal Gip del Tribunale di Pisa, su richiesta della Procura della Repubblica di Pisa in relazione ai reati di rapina aggravata e lesioni personali aggravate in danno di due uomini di 65 e 52 anni, che tornavano da una giornata in spiaggia e attraversavano a piedi una strada sterrata tra la frazione Torre del Lago di Viareggio e Marina di Vecchiano. Dalle indagini è emerso che un uomo in bicicletta si era avvicinato ai due amici con la scusa di chiedere una sigaretta e l’orario; non appena uno dei due aveva preso il cellulare per controllare l’ora, il malvivente li ha aggrediti, colpendoli più volte, con violenza, con calci e pugni al volto e al corpo e non si è fermato nemmeno quando una delle vittime era ormai riversa a terra. Dopo l’aggressione, l’autore era scappato in bici con la refurtiva, uno smartphone, una tenda da campeggio e uno zainetto con effetti personali di una delle vittime.

L’aggressione a Torre del Lago alla vigilia di Ferragosto

La spropositata violenza dell’aggressione ha causato gravissimi danni ad uno dei due uomini, che venne trasportato presso il reparto di rianimazione dell’ospedale di Livorno, dove è rimasto in coma per diversi giorni, mentre l’altra vittima ha riportato lesioni al volto, con prognosi di 42 giorni. Le indagini della Squadra Mobile,