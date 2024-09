Mannheimmer spazientito sbugiarda Parenzo: Boccia? Nessun contraccolpo, il governo va benissimo, specie FdI (video)

Anche il placido Mannheimer sbugiarda (e delude) Parenzo: Boccia? Basta gossip, non se ne può più. Lo testimonia un sondaggio di oggi: «Il governo va benissimo specie FdI non ha nessun problema, anzi…». Siamo nel campo tv di La7 e l’assisit lo fornisce Francesco Specchia, ma il goal lo mette a segno il sondaggista Renato Mannheimer che in poche parole – che enucleano argomenti concreti – smonta il clamore mediatico sulla vicenda Boccia-Sangiuliano. La più dibattuta delle ultime settimane, a fronte (e a volte a scapito, sottolinea Specchia) di notizie che, dalla guerra che infiamma Europa e Medio Oriente, elezioni americane e manovra di governo, meriterebbero sicuramente attenzione più adeguata rispetto all’affaire chiuso, come ribadito dal giornalista e dal sondaggista ospiti dello studio de La7 nella puntata odierna de L’aria che tira (clicca qui per vedere un estratto video), con le dimissioni dell’ex ministro.

Boccia-Sangiuliano, se ne discute (ancora) a “L’aria che tira”: e Mannheimer smentisce Parenzo

Parenzo ci prova a contestualizzare e insistere sul gossip della vicenda. Un caso eretto dalla sinistra, che dell’imprenditrice campana ha fatto un’amazzone dell’antigoverno, innalzando sugli altari della cronaca politica la vicenda a questione di Stato. E incalzando su implicazioni politiche che dopo il passo indietro dell’ex titolare del dicastero della Cultura, ora procede peraltro solo su binari giudiziari.

Tutti gli ospiti in studio concordano: basta col gossip, parliamo di politica vera

Così, nel replicare al conduttore che insiste su foto e notizie relative a un soggiorno napoletano nel giugno scorso dei due protagonisti della vexata quaestio, Specchia stronca velleità oratorie e analisi entomologiche, asserendo netto: «Io capisco le necessità della cronaca e ho scritto anch’io della signora Boccia. E capisco che il caso continui ad essere instancabilmente e in modo estenuante in pista ormai da settimane, ma mi chiedo: è possibile dedicare 12 pagine a Sangiuliano quando ormai è fuori dalla scena, mentre per la guerra se ne sono avute 11? Ora – aggiunge anche il giornalista – il Corriere della sera ha dedicato 12 pagine al ministro. Poi siamo tutti d’accordo, ma noi almeno ci siamo limitati a 5 al giorno…».

L’assist di Specchia, l’affondo di Mannheimer, e Parenzo va in tilt

Parenzo salta sui carboni ardenti: «Tu dici il Corriere Francesco, ma io ho qui La Verità che titola “Maria Rosaria diceva di essere incinta”…». E vai con il primo piano insistito sul titolo del quotidiano diretto da Belpietro. A questo punto scende in campo Licia Ronzulli che non ci sta. E spazientita rileva: «David avevi parlato di una trasmissione che non sarebbe stata un “taglia e cuci” e qui invece mi sembra che stiamo tagliando e cucendo. È gossip puro dai…».

Parenzo incalza e insiste con Mannheimmer

Il conduttore è in un cul de sac e neppure Goffredo Buccini gli dà una mano sostenendo: «C’è un punto che bisogna mettere prima o poi, altrimenti diventa grottesco. Soprattutto considerando che alle porte ci sono questioni di prioritaria importanza, come la Legge di Bilancio e la nomina di Fitto». Allora Parenzo, in affanno, prova a uscirne, pensando di farlo interpellando Mannheimer. Il quale però non fa altro che assestare il colpo di grazia: «Ma il ministro si è dimesso, io capisco le esigenze giornalistiche, però adesso basta». Può bastare? Neanche per sogno…

Ma il sondaggista delude le sue aspettative…

Non contento il conduttore insiste, e pochi minuti dopo continua l’assedio sulla notizia con una domanda più specifica indirizzata sempre al noto sondaggista: «Questa vicenda sta creando un problema al governo, cosa dicono i tuoi numeretti?». La replica è a dir poco sferzante: «No, i miei sondaggi dicono che la vicenda non solo non sta creando problemi al governo. Ma anzi, proprio stasera a Piazza Pulita presenterò un’indagine sulle intenzioni di voto e posso anticipare che specialmente Fratelli d’Italia va benissimo, non ci sono problemi in vista per l’esecutivo. La gente ha seguito il gossip e si è divertita, ma questo ha poco a che fare con la politica vera, tanto che il governo sta andando bene». Gioco, set e incontro: il sipario può calare. O almeno si spera.