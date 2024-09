Maltempo in tutta Italia, scatta l’allerta arancione. Bomba d’acqua sulla Capitale: strade e case allagate (video)

Maltempo in tutta Italia. È scattata l’allerta meteo – arancione e gialla – su molte regioni per il rischio di nubifragi e temporali che dal Nord si stanno spostando verso il Centro e verso il Sud. Dalla Lombardia al Lazio e Sicilia, da Milano a Palermo passando per Roma, colpita da un violento nubifragio già durante la tarda serata di domenica. L’estate e il caldo afoso sono destinate a diventare un ricordo, con il sensibile calo delle temperature che risparmierà parzialmente solo il Sud. La perturbazione che ha lasciato il segno già domenica, da oggi amplia il proprio raggio di azione e si sposta.

Maltempo in tutta Italia, scatta l’allerta arancione

I temporali fanno scattare l’allerta arancione, secondo il bollettino della Protezione Civile, in Campania, Lazio, Lombardia, Molise, Toscana e Veneto. L’allerta gialla per la pioggia, che viene abbinata a zone delle regioni ‘arancioni’, riguarda Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, Puglia, Sicilia, Trentino Alto Adige, Umbria. Il maltempo, insomma, è in agguato dalle Alpi e dal Nord Est all’estremo Sud. All’allarme temporali si associa l’allerta arancione per rischio idrogeologico legato in particolare alla tenuta dei fiumi. Riflettori puntati su Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Toscana, Veneto.

Nubifragio nella notte su Roma: allagamenti e cadute di alberi

Particolarmente colpita dal maltempo la Capitale. Sono stati circa un centinaio gli interventi della polizia locale di Roma Capitale nella notte. Le pattuglie sono state impegnate a gestire segnalazioni ed emergenze con chiusure stradali, rilievi dei danni e messa in sicurezza di aree in seguito alla caduta di rami e alberi, per allagamenti. Tra le zone più colpite il quadrante est della Capitale. Le zone più colpite all’interno sono state in via della batteria di Porta Furba, via Mosca e via Appia Pignatelli. Interventi sono ancora in corso per liberare le strade da alberi caduti ad Albano Laziale, Velletri e Frascati. Intorno all’una e mezza di notte è crollata parte del tetto della chiesa San Gabriele dell’Addolorata, in via Silvi Marina, a Fregene. Danneggiato il ristorante vicino, fortunatamente chiuso in quel momento. Non risultano feriti.

Milano, Seveso e Lambro osservati speciali

In Lombardia, in particolare, monitorata la situazione a Milano dopo il nubifragio della scorsa settimana. Il Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali della Regione Lombardia ha emesso un nuovo avviso di criticità gialla (ordinaria) per la città per rischio temporali, idrogeologico e idrico. Costante il monitoraggio dei livelli idrometrici dei fiumi Seveso e Lambro e per coordinare gli eventuali interventi in città.

Dispersi 4 alpinisti sul Monte Bianco

A causa del maltempo 4 alpinisti sono dispersi da sabato sul Monte Bianco. Si tratta di due italiani e di due sudcoreani. Secondo le informazioni in possesso del soccorso alpino, i due italiani sono bloccati a 4809 metri, poco sotto la vetta, lungo la via normale francese del Goûter. Partiti nella notte tra venerdì e sabato dal rifugio des Cosmiques, hanno chiamato i soccorsi dopo essere rimasti bloccati in quota sul versante francese del Monte Bianco, durante la discesa dalla cima, a causa della nebbia e delle condizioni meteo proibitive. Dei due coreani non si conosce invece la posizione.