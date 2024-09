Magliaro fulmina Parenzo che gli aveva chiesto: “Dica che è felice per il processo a Salvini” (video)

“Io vorrei che Magliaro oggi dicesse: ‘Sono felice del processo a Salvini’, perché vuol dire che siamo in uno stato di diritto, in cui il politico non è sopra la legge”: la domanda di David Parenzo a L’aria che tira riceve una risposta fulminante dal presidente della Fondazione Giorgio Almirante: “Devo dare una risposta mia o quella di Parenzo?”.

Massimo Magliaro, tra gli ospiti in studio con i giornalisti Riccardo Barenghi e Laura Tecce, in poche battute ridicolizza il conduttore, che gli ha appena suggerito provocatoriamente la risposta sul processo Open Arms.

“Lei non è felice del processo a Salvini? Felice nel senso che si accerterà…”. Magliaro replica a Parenzo in maniera circostanziata e dopo la replica fulminante articola un ragionamento che va oltre le schermaglie da talk show. “Dobbiamo allargare il discorso e dire che in Italia tira aria di governo tecnico. E per fare entrare in scena un governo tecnico, nuovo, Draghi o non Draghi, Draghi che va in Europa e che incontra Marina Berlusconi, Draghi che si muove di qua e di là… Per avere un governo tecnico non basta far cadere Sangiuliano. Occorre far cadere qualche altro ministro, qualche ministro importante, magari un ministro che è anche vicepresidente del Consiglio e segretario di un partito fondatore di questa coalizione”. Vale a dire Salvini.

Chi si presa a questo tipo di operazione? “C’è un potere mediatico molto forte, Repubblica è arrivata a scrivere ieri ‘bisogna eliminare dalla politica Salvini'”. Barenghi, già Jena, ex direttore del quotidiano comunista il manifesto minimizza. “Repubblica dice eliminare, mica eliminare fisicamente”. Magliaro non casca nel tranello e va avanti. “Non scherziamo con le cose che succedono in America. Quando si fa una campagna di denigrazione di un personaggio poi si trova quello che fa fuori Trump. Magari in Italia mette le foto della Meloni impiccata a testa in basso…”.

Un’analisi che Parenzo e Barenghi non raccolgono, infervorati nella loro retorica contro il governo.