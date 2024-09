L’Uefa toglie la finale di Champions a Milano: non ci sono garanzie. FdI: “Disastro firmato Sala e Pd”

Poiché il Comune di Milano “non poteva garantire che lo stadio di San Siro e i suoi dintorni non sarebbero stati interessati da lavori di ristrutturazione nel periodo della finale di Champions League del 2027”, la Uefa ha deciso di non assegnare la finale a Milano e di riaprire la gara d’appalto per designare una sede adeguata, con una decisione prevista per maggio/giugno 2025. Lo ha comunicato il Comitato esecutivo dell’organo del calcio europeo.

“La revoca della finale di Champions League 2027, che doveva essere ospitata a San Siro, è l’ennesima, clamorosa dimostrazione dell’incapacità amministrativa del sindaco Giuseppe Sala e della sua giunta di sinistra. Un fallimento che ci colpisce profondamente e che espone la nostra città all’ennesima figuraccia internazionale”. Così in una nota Simone Orlandi, Coordinatore di Fratelli d’Italia Milano Città, e Deborah Dell’Acqua, Vice Coordinatore.

FdI: città in declino per colpa di Sala e del Pd

“Non siamo stupiti. Da tempo denunciamo la totale mancanza di visione e competenza da parte di Sala e del PD nella gestione dei grandi eventi e, più in generale, della città. Mentre il Sindaco si perde in autocelebrazioni, Milano sprofonda: infrastrutture al collasso, sicurezza inesistente, degrado ovunque. Adesso, anche l’opportunità di ospitare un evento sportivo di risonanza mondiale, che avrebbe portato benefici economici e visibilità alla nostra città, ci viene tolta per colpa della pessima gestione della questione San Siro.” hanno aggiunto.

“Questa è la Milano di Sala” hanno continuato Orlandi e Dell’Acqua “una città in declino, gestita senza strategia, senza visione e senza cura per i suoi cittadini. Il nostro sindaco continua a voltare le spalle alle vere esigenze della città e la perdita della finale di Champions League ne è solo l’ultimo disastro. Non è solo una questione di calcio, è l’emblema di una città che sta perdendo il suo prestigio sotto una gestione approssimativa e fallimentare”. “Le scuse non basteranno. Milano meritava di meglio e, invece, si ritrova con un sindaco che non è in grado di proteggere gli interessi della città. La revoca della finale Champions rappresenta un danno economico e d’immagine incalcolabile, e Sala deve assumersi tutte le responsabilità di questo ennesimo fallimento. È giunto il momento che Milano venga liberata da questa amministrazione incapace, che sta distruggendo la nostra città” hanno concluso.

Milano senza Champions: un danno da 100 milioni di euro

“La decisione della Uefa è chiara: niente finale di Champions League 2027 a Milano. Così, a causa della mancanza di programmazione del sindaco, i milanesi e i lombardi perdono un indotto da 100 milioni. Non bastava la pessima gestione dei rapporti con Inter e Milan: grazie a Sala, ecco un’altra tegola calcistica per la nostra città”. Così il deputato milanese della Lega Luca Toccalini.

Mentre il capogruppo di Fratelli d’Italia al Comune di Milano, Riccardo Truppo, che sottolinea come solo la scorsa settimana il centrodestra ha inscenato una protesta nell’aula del Consiglio comunale per chiedere al sindaco, Giuseppe Sala, di riferire ai consiglieri in merito alla situazione dello stadio di San Siro. “Avevamo ragione noi. C’era un’impellente necessità di sentire in Consiglio Comunale il sindaco e di condividere con tutte le forze politiche – prosegue Truppo – una linea immediata sul futuro dello stadio e dell’area che riguarda il territorio di San Siro. Questo è il triste risultato del fatto che, ancora una volta, si sia evitato il confronto”.