Lite in camerino tra Boccia e Berlinguer, salta l’intervista: “Che fai, registri anche me?” “Voglio avere prima le domande” (video)

«Non sono scappata, non ho paura della verità»: così Maria Rosaria Boccia, dopo il forfait a È sempre Cartabianca, su Rete 4, in un messaggio inviato a Bianca Berlinguer che lo ha letto in diretta durante la trasmissione. Nel messaggio la donna spiega di aver rinunciato all’intervista “solo perché non c’erano le condizioni per spiegare al meglio la situazione».

Secondo il retroscena di Repubblica l’imprenditrice campana dopo il trucco ha parlato con la conduttrice della struttura della trasmissione. E qui è accaduto qualcosa. La prima domanda nel copione era su Giorgia Meloni e la frase su come una donna «deve guadagnarsi spazio nella società». E qui c’è stato un primo problema. Ma soprattutto durante la loro conversazione Berlinguer le ha detto a un certo punto: «Non è che mi stai registrando?», la risposta di Boccia: «Ma per chi mi prendi?».

Boccia ha posto paletti e dubbi sulle domande degli ospiti. Il parterre degli ospiti prevedeva Alessandro Sallusti e Andrea Scanzi in collegamento e Conchita De Gregorio e Annalisa Chirico in studio: la decisione sarebbe arrivata proprio dopo aver appreso che gli ospiti sarebbero stati liberi di domandare. Secondo La Stampa Boccia avrebbe avuto un alterco con Bianca Berlinguer. «Non mi sento capita», avrebbe detto l’artefice indiretta delle dimissioni di Sangiuliano, spiegando il suo ripensamento. «Secondo lei non eravamo abbastanza preparati sul suo caso», ha detto la conduttrice in diretta. «Vengo la prossima settimana, datemi tempo», avrebbe fatto sapere Boccia.

Perché è saltata l’intervista di Berlinguer a Boccia

«Questa intervista era stata concordata tra me e lei, in una decisione nel rispetto della mia autonomia editoriale che questa azienda, ancora una volta, ha dimostrato di mantenere, così come mi era stato promesso quando sono venuta dalla Rai». Con queste parole Bianca Berlinguer chiudendo la puntata di Cartabianca, a proposito dell’intervista, saltata, a Maria Rosaria Boccia.

«Ho letto tutte le ricostruzioni assurde anche sui giornali», ha proseguito Berlinguer, «si è dato un significato politico al mio lavoro che non c’è, perché io mi sono semplicemente limitata a fare la giornalista come faccio da anni con la massima serietà, il massimo impegno, perché poi può capitare a tutti quello che è successo a me stasera».

In tarda mattinata, sul suo profilo Instagram l’imprenditrice di Pompei sostiene di avere lei stessa richiesto le domande dei giornalisti, ma non spiega le ragioni del forfait. Mentre dalla trasmissione Rete 4 arriva un’ulteriore precisazione: la presenza della signorina Boccia era prevista a titolo gratuito.