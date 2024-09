Cavallaro (Tg4) sconfessa Boccia: “Signorina, stia serenissima: non l’abbiamo cercata e non la cercheremo” (video)

Una clip di poco più di 20 secondi di Stefania Cavallaro, brillante conduttrice del Tg4, è diventata rapidamente virale in queste ore: merito di una risposta al fulmicotone riservata al personaggio della settimana, Maria Rosaria Boccia.

Cavallaro sul Tg4 colpisce e affonda la protagonista del caso Sangiuliano

“La Cavallaro” (dal nome del suo account social) venerdì 6 settembre, nel corso dell’edizione delle 19 ha sferrato un attacco elegantissimo e allo stesso modo terrificante nei confronti dell’imprenditrice di Pompei che millantava di venire ricercata in continuazione da tutte le testate giornalistiche. Tra i tg citati nella smania di protagonismo, la 41enne che ha portato alle dimissioni il ministro Sangiuliano, ha detto di essere stata ricercata anche dal Tg4. Ecco la risposta spettacolare riservata dalla conduttrice del tg di Rete 4.

“Signorina Boccia, stia serenissima, non la cercheremo”

“In una delle interviste rilasciate ai quotidiani, si leggeva, riferito alla signorina Boccia, questa frase ‘Mi hanno chiamato da tutto il mondo. Il Tg5, il Tg4 etc. etc.’. Ora lo dico con grande serenità, non abbiamo cercato la signorina Boccia e la signorina Boccia stia tranquillissima e serenissima perché non la cercheremo”, la devastante risposta di Cavallaro nei confronti di Boccia.

Il filmato del formidabile “liscia e busso” della Cavallaro è uno dei più ricercati sui canali social, facendo il pieno di visualizzazioni e “mi piace”.