L’impero di Murdoch e la guerra di successione finiscono in tribunale: in ballo 20 miliardi di dollari

L’impero di Murdoch e la guerra di successione finiscono in tribunale. Un patrimonio di oltre venti miliardi di dollari è alla base dello scontro fratricida dopo il testamento del grande magnate australiano.

L’impero di Murdoch: battaglia legale nel Nevada

Il futuro della dinastia Murdoch si decide in tribunale, dove è atteso lo scontro finale per il controllo definitivo dell’impero a cui fanno capo Fox News, il New York Post e il Wall Street Journal.

Lunedì 16 settembre si apre a Reno, nel Nevada, il procedimento chiamato a sciogliere il nodo delle modifiche al trust di famiglia apportate dal magnate lo scorso anno per assicurarsi che il figlio Lachlan, alla sua morte, continuerà ad avere il controllo sui network televisivi ei quotidiani di famiglia.

Il desiderio di Murdoch potrebbe essere esaudito solo se il giudice Edmund J. Gorman gli consentisse di modificare i termini del trust “irrevocabile” che il magnate firmò al divorzio con Ann Murdoch Mann, la madre di Elizabeth, Lachlan e James Murdoch.

Cosa prevede il trust

Il trust prevede che Lachlan e i suoi tre fratelli maggiori (è inclusa anche Prudence, la figlia avuta da Murdoch con Patricia Booker) abbiano quote esattamente uguali nelle azioni delle società di famiglia.

Nel 2023, a sorpresa, il magnate ha deciso di modificare il documento di famiglia per garantire che Lachlan, allineato politicamente con il padre e prescelto come suo successore, continuasse ad avere il controllo sui network televisivi e i quotidiani di famiglia.

Per Murdoch concedere maggiori poteri a Lachlan per gestire l’azienda senza le interferenze dei fratelli più politicamente moderati servirà a preservarne l’inclinazione editoriale conservatrice e, quindi, a proteggerne il valore commerciale per tutti gli eredi. La mossa però non è stata digerita da James, Elizabeth e Prudence, si è tradotta in uno scontro andato avanti per mesi e ora approda in tribunale in Nevada, lo stato che assicura la maggiore riservatezza alla famiglia.

Murdoch è il fondatore di Sky che solo in Italia vanta 4,5 milioni di abbonati.