Lilli Gruber: “Mi sento male quando si parla di patria e nazione”. Fatele leggere la Costituzione e datele i sali (video)

Presto, date i sali a Lilli Gruber: la conduttrice de La7 ha minacciato di avere un mancamento nel corso della puntata di Otto e mezzo, al suono di parole come patriottismo e nazione. La sua intemerata è divenuta rapidamente virale sul web, divenendo oggetto di salaci meme e ironie social.

Lilli Gruber allergica alle parole patria e nazione

“Sono cittadina del mondo, mi sento male a sentir parlare di nazione e patria”, attacca Lilli la rossa, interrompendo gli ospiti in studio Michela Ponzani e Italo Bocchino. Quest’ultimo cerca inutilmente di ricondurla a un ragionamento. “E perché l’Italia non debba essere una nazione. Una nazione democratica e inclusiva”. Ma Lilli Gruber insiste sul suo monologo orientato ideologicamente, memore del suo passato di europarlamentare postcomunista.

La Costituzione cita ripetutamente i termini patria e nazione

Inevitabilmente, sui social, sono scattati commenti salaci. Qualcuno ha osservato che conviene non far leggere a Lilli Gruber la Costituzione italiana, dato che sia la parola Patria che la parola Nazione vengono citate ripetutamente e in maiuscolo. Ecco nello specifico.

Il termine Nazione emerge nel testo della vigente Costituzione italiana e precisamente:

art.9, 2°co: La Repubblica “Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione“;

Art. 16. “Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale”;

Art. 49. “Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale”;

art. 67 “Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato”;

Art. 87. “Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l’unità nazionale”.

art. 98, I co. ”I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione“.

PATRIA – Per Patria si intendono un territorio ed un popolo che vi risiede, unito da una lingua e dall’uniformità di cultura e di tradizioni.

Il termine Patria è presente in due disposizioni normative della nostra Costituzione:

art. 52, I co: “La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino“;

art. 59, 2° co: “Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario“.

Materiale per far sentire davvero poco bene la povera Lilli.