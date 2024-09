Lavoro, l’Istat: per la prima volta 24 milioni di occupati. Meloni: “Avanti su questa strada per l’Italia”

L’Istat certifica il record dell’occupazione in Italia. Cresce il lavoro e raggiunge per la prima volta i 24 milioni di occupati, con il commento di soddisfazione del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

I dati Istat sul lavoro record: superati i 24 milioni di occupati

Si conferma l’aumento dell’occupazione, con il numero di occupati a luglio che per la prima volta dall’inizio della rilevazione della serie supera i 24 milioni di unità. La crescita ha coinvolto prevalentemente le donne e gli individui di tutte le classi d’età, ad eccezione dei 25-34enni. Per posizione professionale l’occupazione è aumentata tra i soli autonomi mentre è calata tra i dipendenti, sia permanenti sia a termine. Il tasso di occupazione (62,3%), risulta in crescita di 0,1 punti percentuali rispetto a giugno. Così l’ Istat nella nota sull’andamento dell’economia italiana. La disoccupazione a luglio è in diminuzione rispetto al mese precedente per effetto di un calo che coinvolge in particolare le donne e gli individui di tutte le classi età.

Cresciuta la retribuzione nel primo semestre

Nel confronto mensile il tasso di disoccupazione totale, che nell’area euro è diminuito al 6,4% (-0,1 punti), è sceso in Italia al 6,5% (-0,4 punti), quello giovanile al 20 ,8% (-0,6 punti). L’indice delle retribuzioni contrattuali orarie a giugno 2024 segna un aumento dell’1,2% rispetto al mese precedente e del 3,6% rispetto a giugno 2023; l’aumento tendenziale è stato del 4,9% per i dipendenti dell’industria, del 3,7% per quelli dei servizi privati ​​e dell’1,6% per i lavoratori della pubblica amministrazione.

Nel primo semestre dell’anno la retribuzione oraria media contrattuale è cresciuta del 3,1% rispetto allo stesso periodo del 2023, a fronte di un incremento dei prezzi pari a +0,9% (indice Ipca). La fase di recupero delle retribuzioni contrattuali rispetto all’inflazione dovrebbe consolidarsi nei prossimi mesi, alla luce della chiusura di ulteriori rinnovi nel settore dei servizi.

Meloni: “L’Italia investe sul futuro”

“Aumentano i lavoratori, aumenta l’occupazione femminile, aumentano le persone che vogliono mettersi in gioco e investire sulla propria professione”, scrive su X il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, commentando gli ultimi dati Istat. “Avanti su questa strada, per un’Italia che investe sul lavoro, sulla crescita e sul suo futuro”, aggiunge il presidente del Consiglio.