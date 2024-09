La Germania si risveglia più a destra, Scholz: risultati elettorali amari. E ora il cancelliere rischia

L’esito delle elezioni negli Stati federali di Turingia e Sassonia sono ”particolarmente amari”. E’ questo il primo commento ufficiale del cancelliere tedesco, Olaf Scholz, sui risultati elettorali che hanno visto la netta vittoria del partito di estrema destra Alternativa per la Germania in Turingia e il secondo posto dello stesso in Sassonia. ”Tutti i partiti democratici sono ora tenuti a formare governi stabili senza estremisti di destra. Il nostro Paese non può e non deve abituarsi a tutto questo. AfD danneggia la Germania. Indebolisce l’economia, divide la società e rovina la reputazione del nostro Paese”, ha aggiunto il cancelliere.

Il partito di estrema destra tedesco AfD ha raggiunto un risultato storico alle elezioni regionali in Turingia e Sassonia vincendo per la prima volta le elezioni locali in Turingia mentre è impegnata in Sassonia in un testa a testa con i cristiano-democratici della Cdu.

Scholz amareggiato dai risultati in Turingia e Sassonia

In Turingia l’AfD ha ottenuto il 33,5% dei voti, superando la Cdu, che ha riportato il 24,5%. Il nuovo partito BSW di Sahra Wagenknecht ha debuttato con il 15,6%, mentre la Linke del presidente uscente Bodo Ramelow è crollata all’11,4%, perdendo quasi 20 punti. Crollo dei socialdemocratici che hanno ottenuto il 6,1% (-2,1), e dei Verdi, che con il 3,9% (-1,3), non hanno raggiunto la soglia di sbarramento del 5%. Bjorn Hocke, leader dell’AfD in Turingia e noto per le sue posizioni estremiste, ha, però, perso l’elezione diretta nella circoscrizione di Greiz II contro il candidato della Cdu. Potrebbe comunque ottenere un seggio nel parlamento regionale attraverso la lista di partito. In Sassonia, l’AfD si è fermata a solo un punto dalla Cdu che ha ottenuto il 32%, con appena un punto di vantaggio sul partito di estrema destra. I partiti della coalizione, Spd, Verdi e Fdp, hanno invece subito una pesante sconfitta.

Come riporta la Bild, “segretamente, stanno da tempo pensando se Scholz sia ancora il candidato giusto per le prossime elezioni federali”. La leader del partito Saskia Esken ha avvertito in serata “che un governo federale guidato dall’SPD è guidato anche dall’SPD”. Il co-leader Lars Klingbeil ha spiegato che l’SPD deve “spiegare meglio la sua politica”. Anche il cancelliere? “Come presidente del partito, dico anche che tutti devono fare uno sforzo maggiore!”. Ogni riferimento a Scholz non è puramente casuale.

“Senza AfD nessun governo stabile in Germania”

Senza Alternativa per la Germania (AfD) ”non sarà possibile formare una maggioranza di governo stabile” negli Stati federali di Turingia e Sassonia. E’ quanto ha dichiarato questa mattina all’emittente televisiva tedesca ”Zdf” la leader di AfD, Alice Weidel. ”Il cosiddetto cordone antidemocratico non potrà essere mantenuto. Senza AfD sono possibili solo maggioranze di sinistra che gli elettori non vogliono. Se Cdu e Bsw formassero una coalizione con i partiti di sinistra della Turingia, a lungo termine perderebbero la loro credibilità e non si può ignorare il fatto che AfD detiene il 30 per cento degli elettori”, ha dichiarato Weidel.