La furia dell’uragano Helene investe la Florida: 3 morti. Le autorità: “Scrivete il nome sulle gambe” (video)

Tre persone sono morte a causa del passaggio dell’uragano Helene, che ha toccato terra in Florida per poi spostarsi verso la Georgia e altri Stati. La tempesta, una delle più ampie e violente mai registrate nel Golfo del Messico, prima di investire la costa si è progressivamente intensificata ed è stata classificata come di categoria 4, “estremamente pericolosa”. Con il passare delle ore l’uragano ha perso di intensità e, secondo l’ultimo aggiornamento delle autorità statunitensi, è stato declassato a categoria 2. Ciononostante il Centro nazionale degli uragani ha avvertito che “la situazione resta estremamente pericolosa e a rischio per la vita: la gente non dovrebbe lasciare i rifugi”.

Le autorità: “Chi non evacua scriva il nome sulle gambe”

“Continua a produrre venti catastrofici che ora stanno spingendo verso la Georgia meridionale”, ha avvertito ancora il Centro. L’intensità dei venti è stata calcolata intorno ai 180 chilometri orari. Le autorità della Florida hanno proclamato lo stato di emergenza in 61 delle 67 contee dello Stato, e in diverse contee lungo il tragitto dell’uragano sono scattati ordini di evacuazione. Ugualmente lo stato d’emergenza è stato proclamato dai governatori di Georgia, Alabama, Carolina del Sud e del Nord e Virginia. “Per favore, scrivete il vostro nome, la vostra data di nascita e le informazioni importanti sul vostro braccio o sulla vostra gamba con un pennarello indelebile, così potrete essere identificati”, è stato l’avviso per coloro che non avessero evacuato diramato dello sceriffo della contea di Taylor, che affaccia sul Golfo del Messico.

Gli effetti dell’uragano sulla Florida e la Georgia: tre vittime, case scoperchiate e milioni di utenti senza elettricità

Una vittima è stata registrata prima ancora di toccare terra, alle porte di Tampa Bay, dove un automobilista è morto a causa di un segnale stradale caduto sulla sua auto. Le altre due vittime sono state registrate in Georgia. Innumerevoli case e strade sono state allagate e numerose abitazioni sono state scoperchiate. Impressionanti le immagini e i video rilanciati sui social, fra i quali uno dei più condivisi è il filmato di una barca che sfreccia tra le strade allagate sospinta dai venti. L’ultimo aggiornamento del sito di monitoraggio sul funzionamento della rete elettrica oltre un milione e 300mila utenti sono rimasti senza elettricità in Floria e quasi 400mila in Georgia.