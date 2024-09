La figuraccia di Fedez: stona come una gallina senza l’aiutino tecnologico. E il pubblico ride (video)

Una figuraccia mondiale, finita sui socia che come si sa, in questi casi, ci sguazzano. Il video in cui Fedez che canta senza il supporto fonico dell’autotune e stona come una gallina, fino a fermarsi, tra le risate del pubblico, segna l’ennesima tappa della carriera discutibile del rapper italiano, che sul palco sembra cavarsela davvero male, come dimostra l’esibizione dell’altra sera al Festival Agroalimentare Amunì, a Torrenova (Messina). L’artista, che si è esibito nella località siciliana il 7 settembre, ha dovuto interrompere la sua performance a causa di un problema tecnico legato all’autotune, generando non solo imbarazzo ma anche un’ondata di commenti sui social media.

Fedez stona e si difende: “Non sono Celine Dion…”

“C’è un problema tecnico. Ho un ritorno in cuffia”, ha provato a scusarsi Fedez. Ma sentire la sua voce senza l’aiutino tecnologico per molti è stato un vero dramma. L’artista, per giustificarsi, con una storia su Instagram ha fatto sapere di esserci rimasto male. “Mai preteso di essere Céline Dion – ha chiarito Fedez -, mai detto di esserlo, però, in questo caso ‘non ho cantato così perché non c’era l’autotune’, ma perché l’autotune era impostato su una scala armonica diversa dalla nota, dalla tonalità del brano, quindi, anche se l’avesse cantata una persona intonata l’avrebbe stonata lo stesso. Basta, finita la polemica”. Ma il web prosegue, a ritmo di rap.