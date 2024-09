Fedez alla festa della Madonna di Reggio Calabria (costo 300mila euro): parroci indignati col sindaco Pd

Infuria la polemica dei parroci di Raggio Calabria contro il sindaco Falcomatà per la scelta di arruolare Fedez per il 17 settembre in occasione della festa della Madonna della Consolazione

Durissima la protesta di don Giovanni Gattuso, della parrocchia San Nicola e Santa Maria della Neve che, come riportato dal Corriere della Calabria, ha chiesto alla giunta dem di annullare l’invito a Fedez, con una lettera aperta al sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà. «Espressione di dissenso sulla scelta degli eventi civili in occasione dei festeggiamenti della Beata Vergine Maria della Consolazione», scrive nella missiva il presule. «Fedez, noto per il suo linguaggio provocatorio e le sue prese di posizione spesso divisive, rischia di compromettere l’armonia e la spiritualità di questo momento sacro, distruggendo la connessione profonda tra la comunità e la sua patrona» Sulla stessa lunghezza d’onda anche un altro religioso, don Giovanni Zampaglione. Il giovane parroco si è interrogato sul messaggio di Fedez ai giovani, ricordando quando – nel 2019 – l’ex giudice di X Factor si presentò a una manifestazione indossando una croce con un topolino al posto del Cristo.

“Fedez alla Festa della Madonna di Reggio Calabria non lo vogliamo”

Fedez ha attaccato in più occasioni il Papa, la Chiesa e il Vaticano. Nel giugno 2022, dal suo profilo Instagram il rapper si è scagliato contro l’ultimo aggiornamento della Chiesa cattolica sulla catechesi matrimoniale, che consiglia di consumare rapporti sessuali solo dopo la celebrazione delle nozze. E ancora ha insultato il Vaticano che si era schierato contro il ddl Zan.

«Negativamente colpiti dalla scelta artistica compiuta», i portatori della venerata effige di Maria, attraverso il loro rappresentante, hanno deciso di prendere carta e penna per rivolgersi direttamente all’ex marito di Chiara Ferragni, riporta lacnews24. «I contenuti dei tuoi testi non hanno nulla da spartire con i festeggiamenti settembrini, tanto amati ed attesi dal popolo reggino» .

Nella sua risposta ai parroci, il sindaco Pd di Reggio Calabria, ha ricordato che la festa patronale è costata complessivamente 300 mila euro. «Forse si dovrebbe tener conto del fatto che, per la prima volta, potremo assistere a sette concerti anziché due. Tutti completamente gratuiti. Chi ha parlato non lo ha fatto a nome della Curia, bensì per conto proprio. Dunque, ci troviamo nell’ambito dei gusti personali e della libertà di pensiero e di espressione, che è legittima e comprensibile». In pratica, alla Festa della Madonna, visto che ha pagato il Comune, invita chi vuole, anche chi è contro la Chiesa e i cattolici.