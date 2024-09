“E la classe operaia muta”: Roberto Salis posta la foto in barca con la figlia Ilaria e scatena le ironie social

Non si placano su X le critiche e le ironie rivolte a Roberto e Ilaria Salis per la foto postata dal padre che li ritrae rilassati e appagati in barca. La foto, postata due giorni fa, continua infatti a ricevere commenti non esattamente lusinghieri, che con toni più o meno educati ne sottolineano l’inopportunità sia per i problemi giudiziari di Ilaria Salis sia per il suo nuovo ruolo di eurodeputata.

La foto in barca di Roberto e Ilaria Salis scatena le ironie (e l’indignazione) social

“Questo agosto è stato incomparabilmente meglio di quello del 2023!”, ha scritto Roberto Salis a commento della foto che ritrae lui e la figlia in costume su un gommone. Fra i commenti c’è chi scrive “senza vergogna”, chi parla di “schiaffo agli italiani onesti”, chi fa riferimento alle nuove entrate garantire a Ilaria Salis dallo scranno al Parlamento europeo e chi domanda a papà Salis se “ci fai o ci sei”.

“E la classe operaia muta…”

L’indignazione è spesso sublimata dall’ironia. “Ci credo, dopo le faticacce di inverno e primavera”, scrive Giorgio. “Certo, i primi due stipendiucci da 13mila euro netti, possono consentire ad un’anarchica del popolo una bella e lunga vacanza in Sardegna”, è il commento di un altro utente, che punta su un argomento gettonatissimo, al quale Roberto Salis ha replicato assicurando di aver pagato tutto di tasca propria. “Complimenti, volete un applauso?”, è il commento di Nino alla foto. “Siete in vacanza? Chi è lo sfortunato al quale avete occupato casa?”, chiede qualcuno. “Lotta dura senza paura”, commenta sarcastico Vanni. “La lotta proletaria in barca, grande Ilaria”, si legge ancora tra i commenti. “E la classe operaia muta”, è un’altra frecciata. Qualcuno, poi, chiede di essere bloccato, per evitare di scrivere insulti, facendo anche un po’ il verso all’attitudine censoria di papà Salis, piuttosto incline a bloccare e minacciare querele. Di contro c’è anche chi il blocco lo annuncia per i Salis, perché “stanco di vedervi”, e chi lancia un appello: “La smetta di apparire, avete stancato”. “Un successone sto tweet”, commenta poi Gianni.

Il video di Ilaria Salis dal carcere di Alessandria: “Ma legge il gobbo?”

Più o meno nelle stesse ore in cui il padre postava la foto in barca, Ilaria Salis rilasciava invece sul suo profilo Instagram un intervento video dopo una “ispezione a sorpresa”, ha spiegato, al carcere San Michele di Alessandria, dove si trova detenuto “Luigi Spera, compagno di Palermo”, accusato di terrorismo. Salis qui appare decisamente meno a proprio agio rispetto alla foto in barca, suscitando ulteriori ironie: “Ma legge il gobbo?”, si chiedono in molti nei commenti. Ma, come sempre, è a Federico “Osho” Palmaroli che va la palma del più pungente: “Le prigioni me le sto a fa tutte. È co le pigioni che so’ rimasta un po’ indietro”, ha scritto nel meme sulla visita realizzato per Il Tempo.