Il padre del bimbo morto a Ozieri attacca Fedez: “Ti facevo più umano, mio figlio era in paese per te”

“Ciao Fedez, ti facevo una persona più umana visto che hai dei figli: io nel momento in cui cantavi a Ozieri, io padre di Gioele, il bambino deceduto a 200 metri da te, ero per terra con mio figlio chiedendogli di riaprire gli occhi e chiedendo di prendere la mia vita e di lasciare vivere lui”. Inizia così il post pubblicato su Facebook da Ivan Putzu, padre del bambino di 9 anni travolto e ucciso sabato sera dal crollo di una porta da calcio, mentre giocava con gli amichetti in un campo sportivo alla periferia di Ozieri.

Qualche ora dopo la tragedia nella cittadina del nord Sardegna era in corso la festa patronale in onore della Beata Vergine del Rimedio, a Ozieri che prevedeva proprio il concerto di Fedez come evento finale, alle 22, con migliaia di fan arrivati da tutta la Sardegna. Il concerto, nonostante il lutto, non è stato annullato e subito si sono scatenate le reazioni indignate del web (il sindaco ha parlato di motivi di ordine pubblico).

Il padre di Gioele scrive a Fedez: “Mio figlio era a Ozieri per te”

“Noi abitiamo a Olbia – scrive ancora il padre di Gioele – e siamo venuti a Ozieri perché mio figlio cantava le tue canzoni e voleva vederti cantare dal vivo. Tutto questo non gli è stato possibile. Potevi non cantare per una sera e rispettare il mio dolore”. Fedez ieri sui social ha respinto le accuse di chi lo criticava, precisando di aver saputo della tragedia poco prima di salire sul palco e di aver chiesto al pubblico di osservare un minuto di silenzio “per commemorare Gioele ed esprimere la nostra vicinanza alla famiglia”.

Non si placano dunque le polemiche. Il sindaco, Marco Peralta, aveva giustificato il mancato annullamento con ragioni di ordine pubblico, Fedez era salito sul palco chiedendo un minuto di silenzio, poi tutto era proseguito come se niente fosse successo. Lo stesso rapper aveva polemizzato respingendo le critiche, ma l’onda di sdegno sui social è cresciuta di ora in ora, tanto che lo stesso rapper è stato costretto a cancellare il post su Instagram dedicato al concerto.

Il rapper attacca i giornalisti: polemica schifosa

Fedez in un video su Instagram ha postato le immagini del momento dell’esibizione in cui chiede di commemorare la piccola vittima. “Nessuno si è permesso di dire nulla – ha attaccato il rapper prendendosela coi giornalisti -. Vergogna a chi? Ma come si fa ragazzi? Solo perché la settimana scorsa è andata virale la roba che l’autotune era sbagliato, dobbiamo inventarci una cazzata senza avere un minimo di rispetto per una tragedia del genere? Questo la dice lunga sullo stato dell’informazione italiana”. “La cosa tragica – si legge in una scritta in sovrimpressione – è che gente che si definisce “giornalista” sta rilanciando questo schifo giusto per sperare di accendere la notizia del giorno”.

Ora è arrivato stato lo stesso papà di Gioele, Ivan Putzu, a intervenire, spiegando che era a Ozieri proprio perché Gioele voleva assistere al suo concerto. E che Fedez dovrebbe avere il buon gusto di chiedere scusa o di tacere.