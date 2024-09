Il Napoli risparmia 18 milioni e manda Osimhen in prestito in Turchia: lo strano destino di un fuoriclasse

L’anno scorso rifiutò 150 milioni per venderlo quest’anno il Napoli è costretto a darlo in prestito in Turchia ed è grasso che cola. Perché, a meno di clamorosi colpi di scena, il fuoriclasse nigeriano va in prestito secco al Galatasaray, ad Istanbul.

Il Napoli e i soldi persi

Osimhen aveva un contratto di undici milioni netti l’anno fino al 2026(che sarà prolungato di un anno). Con una clausola rescissoria di 130 milioni che de Laurentiis pensava di poter intascare. Invece sono arrivate offerte basse, di 60-70 milioni e così il presidente ha tenuto duro. Pensando a quei 150 milioni rifiutati lo scorso anno dal Psg per il fresco capocannoniere dello scudetto tarato Spalletti.

Ci guadagnano tutti

Messo fuori rosa, anche per le sue intemperanze, Victor Osimhen rischiava di restare fermo ai box fino a gennaio. Con il Napoli che doveva comunque pagargli 1,1 milioni di stipendio netto per dieci mesi, 18 milioni lordi. Ora glieli darà il club turco e la speranza di de Laurentiis è che, facendo anche la Champions, il nigeriano segni un sacco di gol cosi da poterlo vendere a 70-80 milioni il 2025, mentre il contratto viene rinnovato a cifre più basse, di un anno.

Le follie del calcio

il patron del Napoli, da sempre attento ai bilanci e quest’anno impegnato a spendere più di tutti, tranne il Brighton, in Europa, si starà mangiando le mani pensando all’offerta irrinunciabile rifiutata lo scorso anno. Nel contempo saprà che risparmierà 18 milioni di euro e pregherà affinché il centravanti africano riacquisti valore, per venderlo fra nove mesi e ricompensare una campagna acquisti piuttosto onerosa.

In un calcio in cui contano solo i soldi, però, tenersi un fuoriclasse di quel genere e poi doverlo dare in prestito, ringraziando pure il cielo, è alquanto sintomatico della follia che attraversa la pelota. Calciatori che guadagnano sempre di più, procuratori famelici, partite e tornei che si allungano. Per qualche dollaro in più.