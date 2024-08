Calciomercato, Lukaku sbarca a Napoli e prende il posto di Osimhen: Chiesa saluta e va a Liverpool

Il calciomercato è agli ultimi fuochi. Si chiude dopodomani e le società si apprestano a spendere( e a ricavare) tutto il possibile. Due le notizie del giorno: lo sbarco di Romelu Lukaku a Napoli, per sostituire Osimhen(che va comunque venduto) e la partenza di uno dei nostri migliori calciatori, Federico Chiesa, ceduto dalla Juventus al glorioso Liverpool.

I botti di calciomercato: Lukaku arriva e Chiesa va via

Romelu Lukaku, il gigante belga, torna per il terzo anno consecutivo in Italia ma stavolta a titolo definitivo, dopo i prestiti onerosi ad Inter e Roma. Il Napoli lo ha acquistato dal Chelsea per 30 milioni più bonus e più una percentuale sulla rivendita. Conte ritrova il suo centravanti preferito, che non gioca dai primi di luglio e avrà bisogno di tempo per entrare in forma.

De Laurentiis vuole regalargli anche un altro centrocampista, Mc Tominay del Manchester United, e forse altri due rinforzi in extremis. Ma deve vendere Victor Osimhen, probabilmente il migliore giocatore della serie A. Undici milioni netti per altri due anni impongono probabilmente un saldo. Non più la clausola faraonica da 130 milioni, ma 70-80.

Va invece in Inghilterra Federico Chiesa, esterno della Juventus e della nazionale, fuori dai piani di Thiago Motta. Chiesa passa ai reds per 14 milioni di euro, mentre i bianconeri stanno per prendere Koopmeiners dall’Atalanta per una cifra tra i 50 e i sessanta milioni.

Dybala accolto da un’ovazione in via del Corso

Tifosi romanisti in delirio all’arrivo dell’attaccante Paulo Dybala all’AS Roma Store di Via del Corso. A pochi giorni dal no del giocatore argentino all’Al-Qadsiah per restare nella squadra capitolina, il negozio dei giallorossi in pieno centro storico ha organizzato un incontro tra ‘La Joya’ e i suoi fan.

All’arrivo allo store, Dybala è sceso dall’auto e ha salutato i circa duecento tifosi assiepati da ore per vederlo. Con loro maglie, cappellini, poster e ‘santini’ da far autografare al giocatore. Alcuni fortunati, che hanno vinto un voucher dalla Roma, hanno avuto l’opportunità di incontrare l’argentino all’interno dello store per farsi autografare un prodotto ufficiale acquistato in mattinata.