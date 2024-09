G7, la gloriosa Orchestra Scarlatti spernacchia le malelingue: “Beatrice Venezi l’abbiamo scelta noi”

Ma quale conflitto d’interessi, ma quale raccomandazione, ma quale scandalo… Il concerto della Nuova Orchestra Scarlatti in occasione del prossimo G7 a Pompei sarà diretto da Beatrice Venezi come annunciato dallo stesso gruppo musicale, dalla storia gloriosa, a dipanare anche le polemiche seguite alle dichiarazioni in tv di Maria Rosaria Boccia contro l’ex ministro Sangiuliano.

Cancellate le “bufale” su Beatrice Venezi al G7

L’Orchestra Scarlatti fa sapere all’Ansa che l’incarico per la direttrice d’orchestra è stato voluto dalla stessa orchestra e che il ministero della Cultura non c’entra. Una scelta legata non solo al prestigio della musicista, “ma anche al fatto che Venezi si è formata nel nostro ambiente artistico e collabora con noi da più di 10 anni”.

“È stato naturale pensare a Beatrice Venezi per un’occasione così importante come il G7”, affermano dalla Nuova Orchestra Scarlatti. È “un’ipotesi formulata direttamente da noi – aggiungono – non dalla direzione generale del ministero, la quale ci ha conferito l’incarico di tenere il concerto; la scelta della direttrice è nostra”.