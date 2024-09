Elly Schlein presenta il suo libro e sui social la bersagliano: “Almeno dici qualcosa di sinistra?”

Elly Schlein si dà alla saggistica e presenta il suo nuovo libro. Un impegno letterario che coincide con la carica di segretaria nazionale del Pd che occupa da un anno e mezzo. Elly ha preannunciato l’uscita della sua fatica letteraria sui social ricevendo diversi commenti sardonici proprio da elettori di sinistra.

La Schlein e il libro scritto con Susanna Turco

“L’imprevista. Un’altra visione del futuro” è il titolo del libro che Elly Schlein ha scritto con Susanna Turco, giornalista de L’Espresso. Il titolo, in realtà criptico, sembra autoreferenziale e richiama al “non ci hanno visto arrivare”, la dichiarazione che Elly fece subito dopo avere battuto Stefano Bonaccini al ballottaggio delle primarie del Pd. Per molti è una risposta a “La versione di Giorgia”, il volume scritto da Giorgia Meloni insieme ad Alessandro Sallusti.

A far notizia, però, è la reazione che molti elettori di sinistra hanno avuto sui social, commentando sarcasticamente l’annunciata pubblicazione del testo della segretaria di Largo Nazareno.

I commenti ironici sui social

Un messaggio promozionale che non ha convinto una grossa parte degli utenti dei principali social network. Sul profilo Instagram della leader democratica sono piovute critiche da persone che in gran parte si dichiarano elettori di sinistra, senza specificare se votano Pd o altri partiti.

“In questo libro ci saranno cose di sinistra?”, si chiede un utente. “Perché ormai il Pd di sinistra non ha più niente…”, aggiunge un altro. Un altro ancora la invita semplicemente a “ritirarsi”. “Chi sei Marx? Cos’hai scritto il Capitale?”, scrive invece uno dei suoi follower. Altri commenti sono ancora più salaci: “Non lo comprerò perché ho già la carta igienica”. Ma gran parte dei contatti Instagram di Schlein sono critici.

