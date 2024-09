Effetto Bucci: è allarme rosso a sinistra e il campo largo si restringe anche in Liguria

L’effetto Bucci. Pensavano di avere vinto dopo le dimissioni di Toti ma ora la sinistra ha paura di perdere in Liguria ed è una paura più che giustificata. Perché la candidatura di Marco Bucci, il sindaco di Genova, rischia di essere una valanga e perché il campo largo di Andrea Orlando, l’ex Guardasigilli candidato del centrosinistra, si sta restringendo sempre di più.

La sinistra e la paura di perdere in Liguria

Da un lato c’è un centrodestra che rivendica il buongoverno di Giovanni Toti e lancia un uomo di punta, il sindaco del fare, Marco Bucci. Uno che è in grado di dare al rivale un distacco siderale già nel capoluogo e che è noto a tutta la regione per il suo dinamismo e la sua operosità.

Dall’altro lato c’è una coalizione divisa. Giuseppe Conte (ma anche Fratoianni) non vuole Italia Viva di Matteo Renzi nel perimetro di centrosinistra. Nel frattempo il partitino di Renzi si è atomizzato e molti dirigenti voteranno per Bocci.

In mezzo c’è Nicola Morra, l’ex presidente della commissione antimafia, fuoriuscito da Cinquestelle già da tempo, che sta raccogliendo le firme per la sua candidatura autonoma e che certamente eroderà molti consensi ad Orlando.

Insomma, quella che per la Schlein era una partita vinta rischia di trasformarsi in una sconfitta.

Le parole di Renzi

Renzi ha elogiato la candidatura di Bucci, che stima e sostiene al Comune, anche se ha precisato che non lo potrà appoggiare. Nel contempo ha detto: “Il centrodestra si unisce e trova un uomo come Bucci mentre il centrosinistra litiga”. Parole che pesano come pietre per la Schlein, che considerava la vicenda giudiziaria di Toti come una sorta di passaporto automatico verso la conquista della Liguria.

L’effetto Bucci: prenderà voti nel campo avverso

Mentre Andrea Orlando è un uomo di apparato e di partito, Marco Bucci ha la capacità di conquistare consensi nell’altra parte, nel campo avverso. E’ successo già a Genova e proprio Renzi sa che succederà alle regionali. Insomma, la Schlein inizia a pensare di togliere la x sulla casella ligure. Ed è un giusto presentimento.