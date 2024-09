“Die Welt” anticipa la nomina di Fitto: “Vicepresidenza esecutiva, con deleghe all’economia e al Pnrr”

L’indiscrezione arriva dalla stampa tedesca. L’Europa è pronta a riconoscere all’Italia il ruolo di rilievo che le spetta. Stando a quanto appreso da fonti interne alla Commissione Ue e riferito dal quotidiano tedesco Die Welt, per Raffaele Fitto s’intravede all’orizzonte una carica di vertice nella Commissione Ue: al ministro italiano, fresco di indicazione da parte del governo, potrebbe essere affidata la vicepresidenza esecutiva con responsabilità legate all’Economia e al Piano di ripresa e resilienza (Pnrr) nel nuovo esecutivo guidato da Ursula von der Leyen. Che avrebbe già preso le prime decisioni per la selezione dei prossimi 26 commissari europei.

Die Welt anticipa la nomina di Fitto: risultato prestigioso per l’Italia

Raffaele Fitto sarà vice presidente esecutivo con delega all’Economia e al Pnrr nella nuova Commissione europea guidata ancora da Ursula von der Leyen. A scriverlo è il quotidiano tedesco Die Welt che sottoliena come «per la prima volta un populista di destra» avrà «una carica di vertice nella Commissione europea». Secondo le informazioni raccolte dal giornale, la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha già preso le prime decisioni importanti per la selezione dei 26 commissari europei. Il pacchetto complessivo dovrebbe essere annunciato entro la fine di questa settimana, aggiunge il quotidiano, secondo cui “una cosa è certa: oltre al rappresentante designato per la Politica estera dell’Ue, Von der Leyen avrà accanto a sé altri quattro vicepresidenti esecutivi”.

Sarebbe un grande successo del governo Meloni.

Si tratterebbe di un’ottima notizia per il nostro Paese, che potrebbe così vantare un commissario con delega su due temi di primo piano. La nomina è sempre più vicina e dopo mesi di racconti- fake sull’isolamento della premier e dell’Italia, politici e stampa di sinistra stanno rimanendo con la voce strozzata in gola. Solo pochi giorni fa Manfred Weber – leader dei popolari in Europa – dopo l’incontro con lo stesso ministro, con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il ministro degli Esteri Antonio Tajani si era mostrato ottimista sullo spazio da protagonista da riservare all’Italia. Se l’indiscrezione fosse confermata sarebbe un risultato storico per l’Italia e uno schiaffo per la sinistra. In questi giorni alcuni esponenti delle opposizioni hanno cercato di sostenere la candidatura di Fitto facendo prevalere il prestigio in gioco sulle polemiche: Emma Bonino e Casini tra tutti. Le solite litanie polemiche sono state sollevate da Pd e dal Movimento Cinque Stelle. Dovranno predere dosi massicce di Maalox come da un po’ capita.

“Mi auguro che i parlamentari liberali di Renew Europe si esprimano compattamente per Raffaele Fitto al momento del voto. Un politico preparato ed equilibrato, qualità di cui non abbondiamo. Per quanto potrò, interverrò sugli amici di Alde e di Renew Europe”. Così su X si aggiunge il presidente della Fondazione Luigi Einaudi, Giuseppe Benedetto.